Vecinos quemaron dos aguantaderos y atacaron una comisaría después de la denuncia por abuso a una niña

abuso menor plaza huincul.png

La bronca de los vecinos por supuestos aguantaderos

Según lo que pudo relevar este medio, vecinos enardecidos del barrio Altos del Sur junto a vecinos de otros barrios de Plaza Huincul y de Cutral Co desarmaron una vivienda de la familia de la nena presuntamente abusada, aunque ella no viviría allí. Entre todos, se repartieron algunas pertenencias, mientras a otras las dejaron en el medio de la calle.

"Fueron a un lugar donde no vivían, porque funcionaba como aguantadero, en realidad tenían su casa en otro barrio", dijo Sandoval y agregó que los vecinos le manifestaban "que encontraron ropa manchada con sangre, no descartamos que podría haber sido abusada en el entorno familiar". También destacó: "la policía no allanó, no resguardó el lugar, tampoco la jueza o la fiscalía quiso".

Acto seguido, contó que mientras los vecinos fueron a desarmar otro aguantadero donde un grupo de personas se juntaban a tomar alcohol, las cosas en la calle estaban prendidas fuego. Los Bomberos Voluntarios llegaron a apagar las llamas y parte del grupo de vecinos se trasladó frente a la Comisaría Sexta, en la avenida 1º de Mayo del barrio Mosconi de Plaza Huincul.

Bronca de vecinos de Plaza Huincul por un abuso.mp4

Ante el espiral de violencia, Sandoval analizó: "yo no lo podría entender porque no me pasó un hecho así, tener un familiar que lo violen, pero la gente está cansada de los robos de autos, elementos de construcción, harta de ir a reuniones a pedir seguridad, tenemos notas entregadas a funcionarios y públicamente a través de todos los medios, por eso se cansó y reaccionó de esta manera". Además, recordó otros casos de violencia recientes: "hay un hombre con problemas mentales que mató a un perro a puñaladas".

En las reuniones que realizan desde el 2024 para pedir seguridad participan efectivos policiales y secretaria de seguridad ciudadana, pero todavía no ven cambios: "el sector donde sucedió el abuso es una calle totalmente oscura, donde ya pedíamos luminarias, cámaras y un destacamento de prevención" y aseguró: "desde AdS te podés ir para Picún, para Cutral Co, nos encontramos en un barrio que estamos en el centro, una vía de escape para delincuentes".

La investigación

El principal sospechoso sería un hombre de unos 60 años con problemas de alcoholismo, que intentó huir al notar la presencia policial, pero fue detenido tras chocar contra un móvil de las fuerzas.

El hecho tuvo lugar alrededor de las 20:40 horas en la intersección de las calles Cecilia Grierson y Nahuel Huapi. Según testigos, un patrullero se interpuso en el camino del vehículo, que intentó escapar impactando contra el móvil policial. Finalmente, el conductor fue reducido en el piso y demorado, en medio de un amplio despliegue de efectivos.

En tanto, la menor fue trasladada en un patrullero para su resguardo y fue derivada al hospital de Complejidad VI para evaluar su estado de salud y realizar los exámenes médicos correspondientes.

Ambulancia en el hospital de Cutral Co.jpg

La fiscal del caso, Ana Mathieu, ordenó la detención del imputado y según anunciaron, en las próximas horas solicitará la audiencia de formulación de cargos. Además, dispuso entrevistas con vecinos y familiares de la víctima, así como el relevamiento de cámaras de seguridad para esclarecer lo sucedido.

Este lunes por la mañana, tanto Fiscalía como Policía informaron a LMNeuquén que no ampliarán información por un acuerdo entre las partes, dado la escalada de violencia y el deseo de resguardar la integridad de la menor en edad escolar.