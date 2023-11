Venían de vacaciones a Neuquén y tuvieron un accidente fatal

Cuando el personal de Bomberos logró sacarlo, el equipo médico en el lugar lo examinó y al ver la magnitud de las heridas -tendría hundimiento de tórax- decidieron derivarlo al hospital de Cipolletti, ya que es de mayor complejidad, pero horas más tarde se dispuso que fuera traslado en un vuelo sanitario a Buenos Aires.

accidente fatal ruta 151 catriel Gentileza Catriel 25 Noticias

Versiones cruzadas

El conductor del rodado mayor explicó que, a causa de los pozos que hay en la ruta, perdió el control del volante y "el camión se me fue". En tanto, los testigos señalaron que sus palabras son "poco creíble", ya que en ese tramo no se observan grandes baches o desniveles.

La pareja accidentada era acompañada por otros dos matrimonios que viajaban en distintos vehículos que vieron todo lo ocurrido. “No se puede creer como se cruzó el camión. No hay excusas. La ruta no está buena, pero lo que dice no es verdad. O se durmió o se distrajo, que diga la verdad”, dijo una de las testigos al medio citado.