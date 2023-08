Videos: así robaron y destrozaron dos supermercados en Neuquén

Según el relato de una de las vecinas que fue testigo de lo sucedido, entre los asaltantes había también niños: "Comenzaron a golpear todo, los domicilios también, hasta que entraron al supermercado . Pasaban los autos y los golpeaban. A unos vecinos que querían entrar su auto no los dejaron", reveló.

Testimonio testigo robo supermercado La Anónima

"No salían con tanta comida, más que nada bebida. Anoche pasó lo mismo. No sabemos cómo contener esto", detalló la mujer, visiblemente angustiada, en un video en el que prefirió no revelar su identidad.

De acuerdo con lo confirmado por fuentes policiales a LMNeuquén, hay cuatro mayores y un menor detenidos en la Comisaría Tercera.

Uno de los vecinos grabó desde su casa el momento en el que el grupo de asaltantes rompía a patadas la reja del supermercado para poder ingresar.

Robo y destrozos en supermercado La Anónima

Un tercer video muestra cómo al momento en que logran abrir la puerta, ingresan agolpados al lugar y salen corriendo con las manos llenas de mercadería.

Entran, roban y escapan supermercado La Anónima

Otra grabación permite ver el despliegue policial que se armó tras el hecho y se escucha a uno de los policías advertir que "se dispersaron todos" los delincuentes. También aparece el ingreso al comercio destrozado y mercadería desparramada por el lugar.

Despliegue policial tras robo en supermercado La Anónima

Robos en un súpermercado del barrio Confluencia

Este domingo cerca de las 18.30, un grupo de 15 personas encapuchadas ingresaron a robar aun supermercado de la calle Richieri al 2500, luego de vulnerar la guardia policial que se encontraba en la puerta.

Los efectivos presentes en la puerta fueron superados en número y fueron agredidos con piedras por los delincuentes, que sustrajeron mercadería y escaparon rumbo al oeste.

Robo en un super del barrio confluencia.mp4

Cargos tras un intento de saqueo en Cutral Co

El fiscal jefe Gastón Liotard y la fiscal del caso Gabriela Macaya formularon cargos este domingo a seis personas que fueron detenidas cuando intentaron saquear un supermercado en la ciudad de Cutral Co.

Esto tuvo lugar durante una audiencia realizada en la mencionada localidad mencionada, en la que pidieron que los imputados permanezcan detenidos con prisión domiciliaria por un plazo de un mes.

El fiscal jefe solicitó además que las seis personas sean juzgados mediante un juicio directo, una herramienta que permite efectuar los juzgamientos de modo rápido. Pero esto no se concretó porque la defensa de los imputados e imputadas no brindó el consentimiento para hacerlo y se abrió la etapa de investigación del caso por un plazo de un mes.

De acuerdo con la investigación provisoria, el hecho ocurrió el sábado en una sucursal de la cadena “La Anónima”, sobre calle Elordi al 1.800 de Cutral Co. Las seis personas acusadas, tres varones y tres mujeres, ingresaron al supermercado alrededor de las 20.