Una mujer resultó herida de arma de fuego. Ocurrió este sábado a la madrugada en inmediaciones de calle Alderete. Creen que podría haber sido un intento de robo, pero no descartan hipótesis.

Afortunadamente, la joven fue trasladada de inmediato al Hospital Regional, donde se constató que no había sufrido lesiones graves y se encuentra fuera de peligro. Por este motivo, recibió el alta a las pocas horas.

Por otro lado, Cares indicó que se constató que las lesiones recibidas por la víctima habrían sido ocasionadas por "cartuchería antitumulto, similares a las postas de goma utilizadas por la Policía" y que por ello se estima que los disparos fueron efectuados con un arma de fabricación casera, más conocida como "tumbera".

joven lesionada sapere.jpg

Se escaparon en un auto

Respecto de los agresores, con la toma de testimonios y el relevamiento de cámaras se pudo descubrir que se movilizaban en un vehículo Volkswagen Gol color blanco de vidrios polarizados, el cual fue ubicado pocos minutos luego del hecho en inmediaciones de calles Islas Malvinas y Picunches en estado de abandono.

Cares indicó que ya fue sometido a algunas primeras pericias por personal de Criminalística y posiblemente sea requisado en las próximas horas para intentar dar con indicios para identificar a los autores, de quienes no se tiene información.

Finalmente, respecto del móvil, el comisario indicó que los jóvenes "no expresaron sospechas hacia ninguna persona" ni manifestaron tener conflictos que expliquen la agresión. No obstante, el hecho cuenta con ciertas características que hacen pensar en un posible ajuste de cuentas, sobre todo porque las víctimas aseguraron que no se trató de un intento de robo.

Por el momento, no hay muchas certezas y el hecho permanece bajo investigación.