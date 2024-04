Volvían de la feria La Salada a Cipolletti cargados de ropa y todo terminó mal

Multa Salada: Cinco bolivianos en problemas

La búsqueda de ofertas en indumentaria de marcas reconocidas llevó a un grupo de compradores de Cipolletti a embarcarse en un viaje a La Salada. Sin embargo, su regreso estuvo marcado por el inesperado encuentro con las autoridades.

Los elevados precios de las marcas de renombre generaron la proliferación de réplicas, fácilmente adquiribles en el mercado informal.

Cinco individuos de nacionalidad boliviana fueron notificados por infracción al Código Aduanero en relación con la mercadería incautada. El valor total de los bienes confiscados supera los 2 millones de pesos, según estimaciones oficiales.

La Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General Impositiva (AFIP-DGI) de Neuquén y Río Negro se encargará de la disposición de los elementos secuestrados, mientras que las actuaciones correspondientes seguirán su curso legal.

Del Tour de La Salada al Trueque en Cipolletti

Algunos de los que participan del Tour a La Salada, suelen participar del trueque cipoleño en la plaza. La Feria del Trueque local nació en 2001 como paliativo a la crisis galopante, similar a la actual. Lo que comenzó con un par de puestitos de verduras y comida, se convirtió con el tiempo en una suerte de enorme centro comercial donde se estima que trabajan fijas unas 360 familias (entre 500 y 600 personas).

Si bien ya prácticamente no hay intercambios, hay vendedores que llevan ropa, zapatos u otros elementos que ya no usan y aceptan el trueque por otros bienes que sean de su interés.

Es que al intercambio inicial de mercancía se agregó las más amplia y variada venta de un sinfín de productos. Todo lo que uno se pueda imaginar se consigue allí. Hay normas que cumplir y códigos de convivencia. Y también por supuesto historias de los personajes que son habitué del tradicional espacio.

“Acá no discriminamos a nadie pero exigimos que no tiren mantas al piso, la comida debe estar mínimo a 80 centímetros del suelo… A la vez se cobra unos pesos para la limpieza a cada puestero. El cuaderno para pasar a cobrar se lo damos al que más lo necesita ese día y la recaudación es toda para esa persona. Lo que sí, el que no limpia bien no recibe más el cuaderno”, explica las reglas Antonio Santoro, uno de los históricos.

El compromiso del mantenimiento y la higiene del espacio verde, entre otras exigencias, fue asumido en su momento ante la Municipalidad, a cambio de los permisos.

Funciona como una gran comunidad. Hay bromas entre los “vendedores vecinos”, termos y mates por todos lados (los que se comercializan y los que se utilizan para amenizar y compartir el momento), música pegadiza. Clima cordial y festivo.