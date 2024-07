Vuelco y desbarranco en la Ruta 234 dejó tres personas hospitalizadas

WhatsApp Image 2024-07-15 at 12.57.50.jpeg

Al respecto, informó que personal de Tránsito de la Policía de Neuquén está realizando las pericias para poder determinar las causas del vuelco.

El estado de salud de los ocupantes

Respecto al estado de salud de los pasajeros, se indicó que estos sufrieron golpes y uno de ellos una herida cortante en la cabeza, que no es de gravedad, por lo que se informó que están fuera de peligro.

WhatsApp Image 2024-07-15 at 12.57.52.jpeg El vehículo quedó con importantes daños debido a la caída que se extendió por, al menos, 18 metros.

Además se indicó que, en primera instancia, las víctimas estaban siendo trasladadas por un vehículo particular al hospital, pero en el trayecto se encontraron con personal médico que viajaba al sector y, finalmente, fueron los profesionales quienes derivaron a los heridos al centro de salud.

Según a la información que pudo acceder LMNeuquén, se tratan de tres hombres afiliados a la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTRHGA), que viajaban desde Bariloche a San Martín de los Andes.

El último accidente de gravedad en la Ruta 234

El pasado 22 de marzo, dos policías fueron trasladados de urgencia al hospital de Junín de los Andes luego de sufrir un fuerte accidente en la Ruta 234. Sucede que chocaron a bordo del patrullero contra la barda, en medio de la lluvia, cuando regresaban al destacamento Collón Cura.

accidente collon cura (1).jpg Rodolfo Ramírez

Según informó el comisario inspector Bonifacio Zapiola, el accidente de los efectivos tuvo lugar a la altura del kilómetro 51, en circunstancias en que los policías -afectados al Destacamento Collón Cura- regresaban de una verificación. En ese contexto, según se relevó, "en un sector de curva con subida, el conductor se cruzó de carril y chocó contra la barda".

El director de la Dirección Seguridad Interior Junín de los Andes indicó a LMN que no está muy claro por qué el efectivo al volante perdió el control del patrullero, aunque las lluvias que aún no cesan en el sector pudieron haber influido no solo en el agarre de las ruedas sobre la calzada sino también en la visibilidad.

Afortunadamente, no hubo terceros involucrados y los efectivos fueron trasladados pocos minutos más tarde al hospital de Junín de los Andes por una ambulancia que se convocó a la escena. Personal de Tránsito preservó el lugar y realizó las pericias pertinentes. Bomberos también colaboraron con el operativo.