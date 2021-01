Polino es fóbico y alérgico

Ni hablar en la playa, en el mar y en la arena. Para él es horrible, ¡no soporta eso! Por ejemplo, hay que acondicionarle las habitaciones en los hoteles o departamentos a los que va, con black out oscuro. Tiene que estar todo bien oscuro, que no entre un hilo de luz. Se lleva su almohada a donde viaja y jamás lo vi con una camisa o remera de manga corta. ¿Por qué?”, reveló Tauro en un video para Cortá por Lozano.

Lejos de negarlo, Polino explicó: “El anteaño pasado estaba en Mar del Plata y en vez de ir a una casa, fui a un departamento y yo puse doble black out, cartulinas negras, y como no me daba abasto, pedí un colchón y lo puse”.

Atenta a los detalles, Lozano acotó entre risas: “Sos como un vampiro”. Y el ex jurado del “Bailando” volvió a soprender con otra aspecto suyo: “Sí, yo no soporto. Es más, no me gusta estar en contacto con la naturaleza. Yo tengo un parque muy grande en mi casa y es como un jardín de paz, porque está divino, pero yo te lo miro desde el ventanal… Me hace mal el sol, tengo alergia al sol”.