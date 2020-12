"Luego de 9 designaciones de la Ciudad de Neuquén, la Ofiju me ha designado que soy de la siguiente circunscripción judicial más cercana", explicó la magistrada de Cutral Co y luego detalló brevemente las recusaciones de cada uno de sus colegas. De esta forma, indicó que las mismas pueden dividirse en dos grupos: "por un lado, los siete jueces de garantías de la primera circunscripción, quienes manifestaron que tienen un trato asiduo, que comparten tribunales y ello conllevaría a una violencia moral; mientras que por el otro, los dos jueces de Menores, los que uno afirmó compartir también con el imputado fuera del ambiente laboral y la segunda, indicó que ha formulado una denuncia contra Piedrabuena y eso produce violencia moral".

Aclarado ello, más allá de que el defensor indicó que recién en la audiencia se enteró de los motivos; la audiencia prosiguió con otros planteos de Oneto. En segundo término, se refirió a los privilegios de su defendido como juez de la provincia e indicó que para poder formularle cargos, primero se debía realizar la instancia de desafuero por medio de un jury.

Sin embargo, a su turno, el fiscal Maximiliano Breide Obeid afirmó que los jueces no tienen privilegios de inmunidad, sino solo de inamovilidad e intangibilidad; lo que permite una formulación de cargos independientemente de un proceso de enjuiciamiento como funcionario público. Lo que es más, el fiscal se adelantó a decir que "si lo colocamos como funcionario público, no podría acceder a una salida alternativa y habría que modificar los cargos".

La magistrada rechazó el planteo de la defensa y dijo que la Constitución Provincial y el Código Procesal Penal, así como dos fallos anteriores. Pese a ello, Oneto volvió a solicitar que se suspenda la audiencia con respecto de Piedrabuena, hasta tanto quede firme esa resolución y el fiscal confió que en caso de no presentarse el juez a la audiencia, solicitará que se lo declare en rebeldía y se pida su captura.

Por todo ello, sumado a problemas técnicos en el audio de una de las defensoras, ya que la audiencia es realizada íntegramente vía zoom, la jueza Lupica Cristo dictó un cuarto intermedio.

Al retomar el cuarto intermedio, la jueza indicó que iba a continuar con el desarrollo de la audiencia y le dio la palabra a la defensora Soledad Pérez de León, en representación de la esposa del juez denunciado, quien también está como coautora en la causa que persigue la fiscalía.

Así, la letrada indicó que asumió la defensa el día lunes y no había tenido tiempo a poder analizar toda la información recabada por la fiscalía, por lo que solicitó la postergación de la audiencia. Consultado sobre ello, el fiscal no se opuso al pedido, por lo que la jueza dispuso la postergación hasta el lunes 28 de diciembre respecto a la imputada en la causa y ahora la Oficina Judicial deberá fijar nueva fecha.

Recusación a la jueza

Sin embargo, cuando se esperaba que el fiscal solicitara la declaración de rebeldía y orden de captura del juez Piedrabuena por no presentarse a la audiencia, el defensor Oneto tomó la palabra y recusó a la magistrada interviniente. Casi como un manotazo de ahogado, el defensor recurrió al último recurso que le quedaba para poder suspender la audiencia y evitar la declaración de rebeldía de su defendido.

"Me genera dudas razonables acerca de su imparcialidad (hacia la jueza Lupica Cristo). Lo primero que hizo fue no dejarme hablar cuando decía que el querellante no puede ser querellante y esta defensa tuvo que soportar a la querella respondiendo todos los traslados", comenzó sus argumentos Francisco Oneto y agregó: "Esta defensa habla, pero no es oída. Ser oída implica que uno hable y que se responda con cierta lógica a lo que se plantea".

También resaltó que la jueza no hizo alusión a su planteo de que Piedrabuena es uno de los magistrados de la causa Fuentealba II al decir que "hubo una omisión al respecto" y que no tuvieron posibilidad de ver las recusaciones de los anteriores jueces que habían sido designados.

"No entiendo porque razón hay necesidad imperiosa de que esto avance. Planteamos que Piedrabuena no puede ser juzgado aún porque no tiene fueros y su señoría se arrogó resolver un recurso que no interpusimos", indicó Oneto y por último apunto al trato diferenciado con su colega defensora de la esposa de su defendido al decir "no entiendo porque el trato diferenciado, yo fui designado el 18. Pasa que soy Superman. Ese tratamiento me genera dudas". Sin embargo, en ningún momento de la audiencia, el defensor pidió postergar la audiencia por falta de tiempo para procesar el material enviado por la fiscalía.

"Por todo lo expuesto, me genera dudas sobre su imparcialidad y voy a solicitar que se haga lugar a su recusación", afirmó Oneto. Ante ello, la jueza indicó que se expedirá sobre su pedido y luego, la oficina judicial informará a las partes la siguiente audiencia, que seguramente será ante el presidente del Colegio de Jueces.