Por cuatro años, la Muni se "olvidó" de sancionar a tomas VIP

En 2016, el concejal Francisco Sánchez, hoy diputado nacional, presentó un proyecto para castigar a los usurpadores VIP con el cobro de una “reparación por anexamiento”. Tras varias idas y vueltas, en diciembre, el Concejo aprobó la ordenanza por unanimidad, con el recinto repleto de vecinos.

Era la última sesión del año y todos celebraron que al fin se llegara a un acuerdo. Hubo aplausos en la tribuna, después se bajó el telón y la norma nunca se aplicó.

Como cualquier otra ordenanza que afecta a terceros, el Municipio debía publicarla de inmediato en el Boletín Oficial. Nadie se ocupó de ese paso y no hubo una sola voz que advirtiera del olvido. En ese momento, el intendente era Horacio Quiroga y el presidente del Concejo, David Schlereth.

Pasó el tiempo y, en medio de la pandemia, el bloque de concejales del Frente de Todos le pidió al Municipio que informe qué pasó con la “reparación por anexamiento” para las tomas VIP, que se votó en 2016. Indicaron que, sólo con Rincón Club de Campo, se podrían recaudar más de 1,3 millones de dólares.

Rincón club de campo

La Municipalidad no respondió a la consulta aún, pero sí publicó la ordenanza en el último Boletín Oficial. El secretario de Gobierno, Juan Hurtado, señaló que la norma “había quedado perdida” y, apenas lo descubrieron, se corrigió la falta. Agregó que la demora de cuatro años “no tiene explicación”. “Apareció el expediente dentro de algunas cosas que habían quedado viejas de la gestión anterior", dijo.

Aclaró también que, como la ordenanza recién se publicó la semana pasada, “todo este tiempo técnicamente no estuvo en vigencia, porque quedó promulgada tácitamente, pero no se puede obligar a alguien a pagar una reparación si no se conoce la norma”. Eso implica que ya no podrán cobrarles a los ocupantes por el tiempo que se perdió.

Tras recomponer el insólito olvido, el próximo paso del Municipio será emitir un decreto que reglamente cómo medirán los metros cuadrados anexados y cómo resolverán el cobro en cada caso, que demandará unos 60 días. Es decir que, después de tantos años, habrá que esperar algunas semanas más para que alguno de los usurpadores VIP de la ciudad al fin pague por el terreno que se apropió.

Qué es la reparación por anexamiento

En lugar de recurrir al desalojo, la ordenanza contra las tomas VIP apunta a desalentar la acción ilegal mediante el cobro de una “reparación por anexamiento”. El monto a pagar no es una multa ni un tributo, sino que funciona como una suerte de castigo para convencer al usurpador de que restituya el terreno que invadió sin permiso.

La “reparación” se debe pagar todos los meses y equivale al valor fiscal de cada metro cuadrado ocupado. Además, se duplica con cada año que se extiende la toma VIP. La norma habla de “anexamiento” porque las usurpaciones en barrios de alto poder adquisitivo son casi siempre la ampliación de un predio privado, que invade parte de la tierra pública.

En general, lo que ocurre es que el jardín, quincho o pileta de una vivienda quedan fuera de los límites de la propiedad. En el caso de Rincón Club de Campo, las ocho hectáreas de barda protegida que invadieron fueron una ampliación de la cancha de golf del barrio.