El último relevamiento nacional de precios de los artículos y servicios que componen las canastas básicas para distintos tipos de hogares, realizado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, corroboró la idea primaria acerca de las diferencias entre el costo neuquino y el promedio del país.

Los hogares neuquinos deben tener ingresos un 31% superiores al de los del promedio nacional para no ser caer en la pobreza. Mientras que, para no ser indigentes, los neuquinos requieren ingresos que estén un 8% por encima de la media nacional necesaria para no caer debajo de la subsistencia.

El relevamiento de los gremios del comercio indica que en el país el ingreso mínimo para que un adulto no caiga en la indigencia es de $1966. Mientras que un neuquino para no ser indigente requiere ingresos por al menos $2125, lo que implica un 8% más que el promedio nacional.

La diferencia entre los ingresos necesarios para no ser pobre en el país y en Neuquén es ampliamente mayor a la establecida en el relevamiento para la indigencia. Los hogares neuquinos requieren el 31% más que un hogar promedio nacional para adquirir la alimentación, bienes y servicios mínimos que exige la vida diaria.

A la par, los salarios promedios del sector formal de la economía en Neuquén es alrededor del 37% más alto que el promedio nacional, según una tendencia sostenida en el tiempo.

El estudio sobre el costo de vida difundido por el gremio de los empleados de Comercio y Servicios se confeccionó con un relevamiento nacional realizado en junio. Contempló las canastas de indigencia y pobreza, con datos promedios correspondientes al país y los puntuales de diferentes regiones. En la Patagonia fue incluida la ciudad de Neuquén.

El informe contempla las necesidades de tres tipos de hogares distintos para no ser indigentes, es decir, para la cobertura de las necesidades básicas alimenticias y para no ser pobres, lo que implica, además de los alimentos, la adquisición de bienes y servicios básicos para la vida.

El hogar designado con el número 1 está integrado por tres personas: una jefa de hogar de 35 años con un hijo de 18 años y su madre de 61 años. El hogar designado con número 2 está integrado por cuatro miembros: un varón de 35 años con su esposa de 31 años, un hijo de 5 y una hija de 8 años. Y el designado con el número 3 tiene cinco miembros: un matrimonio, de 30 años, con tres hijos de 5, 3 y 1 año.

Para escaparle a la indigencia

El hogar 1 en el país requiere $4799 de ingresos mensuales para subsistir, mientras que el mismo grupo familiar en Neuquén cae en la indigencia si no suma ingresos por $5185.

El hogar 2, según el relevamiento promedio nacional, requiere ingresos por $6077 para comprar la alimentación básica de subsistencia. En Neuquén la misma faena cuesta $6566.

El hogar 3, para escaparle a la indigencia según los parámetros nacionales debe sumar ingresos por al menos $6608, mientras que en Neuquén, si no obtiene $7140 mensuales, una familia de este tipo ni siquiera llega a comprar la cantidad de alimentos mínima necesaria para subsistir.

37% por encima de la media nacional cotizan los salarios promedios de los trabajadores formales en Neuquén, según una tendencia sostenida en el tiempo. El sector petrolero es uno de los principales responsables. Ese nivel empuja los precios al alza.

Cuánto cuesta no ser pobre

El estudio de los mercantiles contempla que el hogar número 1 necesita $14.253 para no caer en la pobreza, en tanto que el mismo grupo familiar en Neuquén requiere $18.667 para no ser pobre.

El hogar 2, en el orden nacional, tiene que reunir ingresos superiores a $18.050 para escapar de la pobreza, un desafío que para la misma composición familiar en Neuquén le exige ingresos mínimos por $23.640.

El hogar número 3, por su parte, en el país requiere ingresos no menores a $19.627 para no llegar a la línea de pobreza, mientras que en Neuquén el mismo objetivo contempla $25.705 como mínimo por mes.