Un verdadero susto vivió ayer una familia neuquina que pasaba la última jornada de feriado en aguas de Arroyito cuando el kayak en el que regresaban dos hermanos de 8 y 16 no pudo cruzar el brazo del río por las fuertes ráfagas y quedaron varados en una isla.

Según relataron bomberos voluntarios de Senillosa, una parte de la familia cruzó pero cuando lo tenían que hacer los más pequeños el viento les impidió la maniobra.

“Eso fue a las 16 y a nosotros nos avisaron a las 19. Seguramente estaban esperando que amaine el viento, no habrán querido arriesgarse. Como no fue así nos llamaron e inmediatamente acudimos. Fue en la zona entre el ex camping de YPF, entre el campo de golf y el dique de Arroyito”, explicó el suboficial de Bomberos Voluntarios de Senillosa, José Ancalay.

Dijo que fueron en una embarcación conocida como semirígido con seis efectivos, lo arrastraron y lo cruzaron. “Todo salió bien”, agregó el bombero.