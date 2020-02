En diálogo con LM Neuquén, una de las amigas que se encontraba con la joven en el local narró lo sucedido el sábado 25 de enero en el bar de la diagonal 9 de Julio.

“Estuvimos como una hora adentro. Fuimos afuera a fumar un pucho y se nos acercó la patovica, una mujer que hace seguridad, le habló a mi amiga y se fue. Mi amiga nos contó que le dijo que se tape, porque estaba muy descubierta ya que tenía un top. Nos quedamos boquiabierta, fue algo que nos tomó por sorpresa”, detalló.

Por estar en top en un boliche se tuvo que ir

Durante un momento dudaron de qué era lo correcto, si taparse o irse, teniendo en cuenta que no se sentían en falta bajo ningún punto de vista.

“La estábamos pasando bien, no estábamos haciendo cosas desubicadas, ni molestando a nadie. Simplemente llevaba un top con lentejuelas, de esos que se usan para salir”, describió.

Ante la indignación, la joven se dirigió al encargado de seguridad del lugar para comentarle lo injusta que le parecía la situación: “Es una falta de respeto que la discriminen así, cuando una viene a pasarla bien”, aclaró la amiga.

El patovica le dijo a la joven: “Si te llega a pasar algo, por ejemplo: alguien venga y te desabroche el nudito del top, es un problema para nosotros”, recordó una de las chicas las palabras del guardia.

Sin embargo, la respuesta, lejos de calmar su indignación, creció en el reclamo: “Con mi amiga no podíamos creer ¡Semejante respuesta! Y le dijimos: ‘Si pasa, aunque no es lo que debería pasar, vos estás ahí para proteger, no para hacerla tapar a la piba o decirle que si pasa es por su culpa, por cómo está vestida’. La típica frase de ‘La violaron porque llevaba pollera corta’”, sintentizó indignada la joven.

En ese momento, intervino la empleada de seguridad que en un primer momento les hizo el polémico pedido, y les pidió charlar con ellas a un costado, donde aclaró su situación al respecto, como una especie de descargo.

“Yo las entiendo”, fueron sus palabras, pero prosiguió, explicando el porqué de su censura: “Si hubiera sido por mí, no les decía nada, pero acato órdenes”. La amiga de la joven discriminada aclaró: “El hombre la mandá a la patovica a que nos diga que se tape”, resumieron.

La escena terminó con la indignación por parte de las jóvenes, que, por su cuenta, decidieron dejar el bar, ya que no estaban dispuestas a seguir estando en un lugar en que se sentían “censuradas y discriminadas”.

