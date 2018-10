"Fue desafortunado porque transito por calle Combate de San Lorenzo todos los días a primera hora. El cruce con Avenida del Trabajador está complicado y se debe ir con precaución. Venía con autos detrás y la señalización era muy escasa. No alcance a esquivarlo y me comí el pozo. Me quede colgado", relató Fernán en diálogo con LU5.

Se trata de una reparación que se realizó sobre la calzada de unos tres metros por 1,5 que tenía por señalización una red y un par de tanques a sus costados.

"Se ve que lo hicieron a última hora porque paso todos los días por acá. Señalizaron así nomás y se fueron. Da bronca e impotencia. Tomo la responsabilidad de tener el accidente", agregó.

El accidentado explicó que pudo retirar al auto del cráter gracias a que unos trabajadores petroleros se detuvieron a ayudarlo.

"Con los vecinos pusimos unos contenedores de basura municipal para advertir al resto de los conductores que no les pase lo mismo que a mí", agregó.

pozo-combate3.jpg Juan Carlos Díaz