Por fiestas más inclusivas

Una fiesta que nos dará espacio para la reflexión, el encuentro y los deseos comunes para el futuro. Y será bueno invitar al diálogo y así dejar de lado los aparatitos que nos marcan el ritmo diario de nuestras vidas. La iniciativa de dejar de lado o poner en una canasta común los teléfonos celulares de cada uno de los participantes a la hora de la cena navideña o de fin de año (aunque suene muy descabellado) permitirá un mayor encuentro entre todos. Porque todos los días escuchamos que nos falta mirarnos o hablar más cara a cara y dejar de lado los emoticones.

Que ese silencio sano por la prohibición de la pirotecnia dé lugar al ruido de las conversaciones y las risas entre quienes compartamos una cena navideña. Tiene que ser un momento de encuentro en la inclusión, en la diversidad y en el cambio.

Y con esta última palabra no me refiero a ninguna propuesta política, sino en la necesidad de ponernos a pensar en que las relaciones entre hombres y mujeres están en una metamorfosis, que los jóvenes ya no son cómo éramos nosotros y que cualquier concepto arcaico ya no es válido.

Por unas fiestas de fin de año inclusivas, en todos los sentidos, brindo. ¡Felicidades!