“Hubo y habrá accidentes en la medida en que no conduzcan con mucha precaución porque hay hielo en la calzada y la visibilidad no es mayor a los 50 metros”, explicó el director de Tránsito de la Policía de Neuquén, comisario inspector Carlos Alarcón.

Según detalló el comisario, a las 6.20 un efectivo policial que circulaba a su trabajo, en un Fiat 1 de color blanco, en dirección Plottier-Neuquén por la Autovía Norte cuando ingresa a la rotonda de Pluspetrol se desliza por el hielo e impacta con un poste de alumbrado público. “El daño en el vehículo fue en el lateral izquierdo en tanto que el efectivo sufrió algunos golpes tras el impacto y fue trasladado a una clínica local”, agregó.

choque-hielo-niebla-Autovía-Norte.jpeg

El siguiente accidente fue alrededor de las 7 sobre Autovía Norte lo protagonizó una mujer, que conducía un Chevrolet Corsa, a la altura de la estación de servicio Shell, también como consecuencia del hielo sobre la calzada. Se deslizó y terminó cerca del alcantarillado sobre un desnivel. Sólo hubo daños materiales.

El comisario dijo que en la Ruta 7 y calle Los Pensamientos, en jurisdicción de comisaría cuarta, la presencia de hielo hizo que se deslizara un vehículo contra el guardrail. Los restantes fueron por alcance o desplazamientos hacia la banquina. En todos ellos, se registraron daños materiales exclusivamente. Los vehículos que intervinieron en accidentes fueron: Renault Logan, Chevrolet Celta, Fiat Línea, Volkswagen Saveiro y Ford Focus.

“No es que no haya adherencia por la presencia de hielo, pero tienen que conducir con extrema precaución y a baja velocidad. No sólo se dieron en rutas sino también en calles de la ciudad en la que no intervinimos porque los conductores intercambian documentación por ser simples daños materiales”, agregó Alarcón.

El comisario indicó que un móvil circula por Autovía Norte desde Capex a Ruta 7 para asistir en caso de nuevos accidentes, en tanto que personal de Defensa Civil del municipio se encarga de esparcir sal gruesa sobre calzada para neutralizar el hielo.