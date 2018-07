El choque, que se registró alrededor de las 19:30, fue productor de una fina capa de hielo que hay sobre la cinta asfáltica y la imprudencia de los camioneros de no usar cadenas para nieve. “Lamentablemente los camioneros no hacen caso, andan sin cadenas, se creen que como andan en vehículos grandes van a pasar, y si bien no hay nieve, hay una capa muy fina de hielo, es suficiente para que se produzcan este tipo de accidentes”, comentó el funcionario.

A raíz del accidente, ese tramo de la ruta 40 se encuentra inhabilitado, hasta que puedan quitar de la cinta asfáltica a uno de los camiones. “Ya está trabajando una de las empresas que tiene a cargo la ruta, tirando sal para despejar el camino. Ahora resta esperar la maquina que pueda mover el camión. Ahora hay sólo una mano, muy justa, y para colmo hay hielo, así que es imposible circular”.

