El hospital no recibirá derivaciones, sino que atenderá la demanda local.

Con el boom de Vaca Muerta la demanda de servicios en la localidad se disparó en los últimos años. El director médico del Hospital de Añelo , Nicolás Ochoa, admitió que el hospital local “quedó chico” dado que no sólo tiene que atender a la población local sino también a los que concurren diariamente a trabajar en el sector hidrocarburífero.

Ochoa indicó que en el hospital Artemio Rubén Bautista siempre hay atención, pero que resulte suficiente es otro tema. “La localidad ha crecido muchísimo y la población hoy tiene otra demanda del hospital. Por guardia hemos llegado a atender a 80 personas en una jornada entre dos médicos . Cuando vine hace ocho años no era así”, aseguró el director en declaraciones a la Radio Municipal de Añelo.

Explicó que la atención sanitaria del sistema público de la localidad se brinda tanto para los locales como para los que están de paso. “La población creció muchísimo, que no es solamente la población de Añelo sino de toda la gente que usa el sistema de salud, que trabajan acá y está de paso. Es una población grande, no es demostrable a la hora de gestionar porque te plantean que les des el censo de Añelo y en función de eso es lo que se obtendrá”, agregó en alusión a que son unos 7 mil habitantes, pero entran y salen diariamente entre 8 mil y 10 mil petroleros.

Sostuvo que por la mañana ya la guardia del hospital es muy movida, pero aproximadamente a las 19 “es impresionante porque baja la gente del petróleo y el médico no tiene descanso”. Indicó que la jornada se le suele extender hasta la una de la madrugada y que eso conlleva una situación compleja. “Hay que ponerse en la piel de los médicos, sumado a la falta de personal profesional que hace que tengan más cansancio. Si se cansan se van, nos ha pasado muchas veces”, aseveró.

Ochoa puntualizó que el hospital de Añelo cuenta con cuatro médicos full time, una médica part-time, un médico solamente destinado a consultorio y una pediatra. Contó que estaba concurriendo un médico del SIEN, por un mes se ausentará dado que debe cubrir a un colega por licencia.

Adelantó que están en tratativas de concretar la llegada de una médica del norte y que esperaban contar con la ayuda del municipio para ofrecerle una casa institucional. Aclaró que cuando se ingresa al sistema público se tarda dos meses en poder cobrar, de ahí la necesidad de ofrecer una propuesta atractiva para que no tenga que salir a alquilar cuando estará dos meses sin haberes.

Según el director del hospital, el plantel ideal sería de nueve médicos en Añelo. “A mi criterio, el hospital quedó chico para la localidad. Estaría bueno hacer más consultorio. Hoy en el hospital tenemos tres consultorios y en la Meseta tenemos dos. De esos dos, uno está ocupado todos los días por gineco y obstetricia y queda uno para médico”, detalló, en tanto que, del hospital de los tres, quedan dos porque el resto está destinado también para los servicios de gineco y obstetricia.

hospital de añelo

Ochoa dijo que “la gente local se acostumbró a un centro de salud donde tocaba la puerta y se atendía, hoy eso está lejísimo de volver a pasar porque la cantidad de gente que va es impresionante”.

A su entender, el hospital de Añelo no puede ser el único prestador de servicios de salud de la localidad. Si bien también está el de los petroleros, dijo que “es chico, faltan profesionales, colapsa igual que el hospital”. Se mostró partidario de buscar alianzas con el sector privado para que la gente no dependa exclusivamente del hospital. “Acá depende del hospital tanto que el que tiene obra social como el que no tiene. Falta inversión a mi criterio. Falta que el privado apueste por Añelo, que haya una alianza entre el público y el privado para traer profesionales”, destacó.

Reconoció que en los últimos ocho años cambio notablemente el pueblo, tanto en el desarrollo del parque industrial, como la infraestructura para llevar de agua y cloaca a la localidad. “Añelo creció abruptamente, era un pueblo muy chiquito y de repente está intentado ser una ciudad, pero le falta mucho”, añadió el director del hospital de complejidad III.