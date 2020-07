Por la pandemia, extienden la concesión de la ETON

La concesión de Parada Liniers tenía cinco años de plazo, desde el 27 de febrero de 2015 a igual fecha de este año. Por contrato, si no se llamaba a una nueva licitación, el Municipio podía prorrogar el manejo de la terminal 180 días más. Es lo que hizo el intendente Mariano Gaido, aunque recién publicó el decreto esta semana.

En el decreto, que lleva el número 404/20, Gaido detalla que acordó la prórroga con la empresa en diciembre, apenas asumió la intendencia. No aclara los motivos para publicar su decisión casi medio año después. El vencimiento de la concesión se corrió al 27 de agosto, es decir, dentro de un mes.

El secretario municipal de Movilidad, Santiago Morán, explicó por qué recurrieron a la extensión: "Entramos en pandemia y la Terminal de Ómnibus tiene una situación absolutamente distinta a la normal: está cerrada y con muy poco movimiento".

Subrayó que, en un contexto de crisis sanitaria, "es muy difícil poner parámetros de nada y menos con el transporte público de larga distancia y las terminales, porque hoy no tenemos parámetros de cómo estén funcionando ni en Argentina ni en el mundo".

Aclaró que no tomaron "ninguna decisión" de cómo seguir a fines de agosto. El contrato con Parada Liniers no prevé una segunda prórroga y la pandemia está lejos de quedar atrás. El llamado a licitación, por ahora, no es una alternativa.

"Estamos viendo cuáles son las posibilidades contractuales que tenemos con ellos y cómo seguimos; si se terminan los 180 días, vamos a tener que generar alguna prórroga adicional y extraordinaria, en el marco de emergencia sanitaria", adelantó el funcionario.

El decreto 404 establece que, mientras se extienda la concesión, la empresa seguirá cobrando los subsidios millonarios previstos por contrato. Morán enfatizó que no pueden evitar ese compromiso porque la ETON es "una estructura que tiene que seguir funcionando".

"Parada Liniers en algún momento nos pidió la actualización de ese aporte, la última que correspondía, y no la pudimos otorgar porque los números están muy complejos para el Estado municipal también", contó.

El gerente neuquino de Parada Liniers, Luciano Fernández, indicó que la empresa quiere seguir con la ETON si les dan otra prórroga de seis meses. Explicó que no piensan en irse aunque se extinga la obligación. "Nuestra idea es continuar con la concesión y con los proyectos que teníamos de antes de marzo, de dotar a la terminal de servicios con un vínculo público-privado", sostuvo.

-> Llevan y traen encomiendas en vez de pasajeros

El gerente de Parada Liniers en Neuquén, Luciano Fernández, afirmó que la terminal “nunca cerró” en lo que va de la cuarentena, pese a la escasez de pasajeros. Contó que varias transportistas reconvirtieron sus boleterías y las aprovecharon para despachar y recibir encomiendas.

Desmintió que la ETON esté paralizada por la pandemia, como señalaron desde el Municipio, aunque admitió: “No hay un horizonte claro en este momento, porque las empresas de transporte de pasajeros no están operando y no sabemos hasta cuándo”.

“Pese a eso, la terminal nunca cerró, porque es cabecera de servicios interurbanos como Ko-Ko y Pehuenche, también tuvo los operativos de repatriados y ahora tenemos paquetería”, añadió.

“Desde hace 20 días se estableció la apertura de oficinas para entrega y despacho de encomiendas, que era uno de los reclamos de la gente que tenía que esperar en la calle y para colaborar con el ordenamiento vehicular del centro”, comentó.

Precisó que “se firmaron convenios con Vía Bariloche, Chevallier e Integral para que entreguen encomiendas también en la terminal y eso está funcionando”.

-> En los planes no aparece una posible licitación

Entre las alternativas que maneja el Municipio para la ETON a partir de agosto, la menos viable es una licitación. Según el secretario de Movilidad, Santiago Morán, hay pocas chances de abrir el juego a una concesión nueva porque “es muy difícil generar un parámetro de pliego en este momento”.

“Tenemos un pliego armado y los expedientes están, pero estamos evaluando cómo seguir porque es difícil encontrar un oferente que quiera llevar adelante el contrato de una terminal sin funcionamiento”, argumentó.

En octubre de 2019, el ex intendente Horacio Quiroga intentó aprobar a las apuradas una nueva licitación para la ETON por 30 años, pero la oposición lo frenó, con el MPN a la cabeza. Lo criticaron por proponer un contrato de tres décadas y mantener el subsidio millonario, con una disminución paulatina que igual representaba una carga para la comuna.