Si bien el Concejo Deliberante se comprometió a tratar el tema lo antes posible, Rubén Cáceres, dueño de la empresa de colectivos, sostuvo que, pese a haber recortado las frecuencias de las líneas 40 y 60, sigue sin tener una respuesta y que "así es imposible seguir".

"El 3 de abril pedimos el estudio del boleto, presentamos la estructura de costo, la cual no fue objetada en nada. Y es el día de hoy que estamos esperando el aumento del boleto", dijo Cáceres.

Y recordó que, además de la suba del precio de los combustibles, tienen que afrontar el pago de incrementos salariales que “nosotros no lo cobramos por subsidio, en el último aumento que se produjo”.

"Desde que empezamos el servicio estuvimos cuatro meses viendo cómo trabajar en el verano sin estudiantes, cómo trabajar en la temporada de clases para dar un número real de nuestra estructura de costos", explicó en declaraciones a LU5.

"Hoy el servicio está más o menos $26, estamos pidiendo $18,48 y yo estoy cobrando $15. En Neuquén está $19,30", comparó el empresario. Y recalcó: "Nosotros hicimos un estudio con nuestra máquinas, con nuestra tecnología y no estamos teniendo resultado. No se puede trabajar así".

“Desde la semana pasada hemos tomado la medida de reducir los servicios. Tratamos de perjudicar lo menos posible a los usuarios", expresó, haciendo alusión a las líneas urbanas 40 y 60, que actualmente tienen una frecuencia de una hora.

"Nosotros tenemos un servicio a Nueva España que vamos tres veces por día, lo que yo tendría que haber hecho es ir a la mañana y no ir más. En ese servicio llevamos a chicos a la escuela y estamos recaudando 300 pesos por día, por día”, subrayó enojado.

"Estamos esperando a que se den cuenta lo que estamos viviendo. No sé qué va a pasar”, remarcó Cáceres.

Por último, el empresario insistió: "Siempre voy a dialogar, pero ni no tengo respuesta de algo, no hago más el servicio. Llega un momento en que no puedo cargarle combustible a los colectivos y no voy a perjudicar el servicio que tengo provincial por el municipal".

LEÉ MÁS

Impulsan que el Tren del Valle vaya de Roca a Senillosa

Transporte y alquileres empujan la inflación