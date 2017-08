Por los despidos, los municipales evalúan hacer un paro general

En declaraciones radiales, el sindicalista manifestó que hubo reunión de mediación, en la que se intentó llegar a un acuerdo, "pero hasta el momento no los hemos logrado y hoy vamos a retomar nuestras medidas de acción sindical", destacó.

“Vamos a seguir reclamando frente al palacio municipal, vamos a llamar a una asamblea y seguro terminemos un paro general. Reclamamos la reincorporación de 33 personas que cumplían con su tarea, y porque denunciaron que los estaban explotando o haciendo trabajar para un privado los dejaron en la calle”, indicó el líder de los municipales.

"Nos vamos a levantar de la mesa de negociación, tanto como el ejecutivo, porque si vamos charlar que los dejamos (a los trabajadores despedidos) sin contrato solo porque se les venció, no estamos dialogando seriamente para solucionar las cuestiones", advirtió Baudino.

Son 33 los trabajadores a los que no se les renovó el contrato. Sitramune denuncia persecución política.

"Nosotros hemos mostrado gestos de buena voluntad pero como no se quiere acordar y no se trae la solución, que es recontratar a las trabajadoras, nos vamos a tener que levantar. Damos por terminada la mesa porque no hay avances, tuvimos tres reuniones y no tuvimos avances", agregó el secretario de Sitramune.

"La gente está en la calle, está sin trabajo. No tenemos enfrente alguien que se siente con una respuesta. La respuesta la tiene el intendente Quiroga, que le ha mentido a la comunidad porque dijo que si nosotros teníamos pruebas (de las denuncias sobre las condiciones laborales de los trabajadores despedidos) iba a echar a los funcionarios y los funcionarios siguen. Los únicos echados son los trabajadores que se negaron a trabajar en un carro privado o hacer campaña para ellos", manifestó.

"Hay cosas que la justicia tiene que investigar porque acá hay abuso de autoridad, prevaricato, vamos a denunciar todo esto", concluyó Baudino.

