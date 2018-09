Por morfón, lo echan de un tenedor libre

“Comió por cinco personas... ¡esto no es normal!”, se excusó indignado el dueño del restaurante, que no volverá a permitir el acceso al deportista. Parece ser que Bobrowski se está sometiendo a una dieta en la que tiene que estar 20 horas sin ingerir alimentos para luego comer hasta saciarse. Y evidentemente elegía ese tenedor libre para ir a ponerse al día con su alimentación. “Cuando fui a pagar, el camarero no me quiso aceptar la propina”, explicó el ex culturista Jaroslav Bobrowski en el diario The Local. Fue en ese momento cuando le informaron que ya era una persona no grata en las instalaciones del lugar.

Bobrowski también contó que no era la primera vez que iba al restaurante, sino que era un cliente habitual y solía servirse siempre porciones abundantes.

Al deportista, de 1,72 metros y 79 kilos, le dijeron claramente que no puede volver más a ese restaurante. Eso sí, al menos avisó que pese a todo lo que comió, su cuerpo sólo tiene un 10% de exceso de grasa.