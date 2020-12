Por primera vez la Muni entregará lotes a personas con discapacidad

"Por primera vez en la historia, el municipio de Neuquén está cumpliendo con la ordenanza 5422 que establece un cupo de acceso a la vivienda a personas con discapacidad; y no solo lo vamos a cumplir, sino que también vamos a duplicar el porcentaje establecido", anunció el intendente Gaido. Y enfatizó: “Es un día histórico”.

Por su parte, la secretaria de Ciudadanía, Luciana De Giovanetti, agregó: “El intendente nos permitió comenzar a poner en valor toda la normativa que existía en Neuquén. No podemos hablar de que esta capital no estaba pensada desde los legisladores como una ciudad inclusiva, lo que no teníamos era la ejecución de esa normativa vigente”.

“Este es un claro ejemplo: una ordenanza que garantiza un cupo mínimo de acceso a todos los desarrollos urbanísticos dentro del ejido municipal “,dijo y mencionó “hicimos una tarea de mucho esfuerzo”. Aclaró que en el caso de las personas que no tienen autonomía para desplazarse para hacer trámites, el municipio se acercó a sus domicilios para no vulnerar el derecho de ninguna de ellas en plena pandemia.

La primera etapa dispondrá de 869 lotes, de los cuales 30 serán destinados a personas con discapacidad: "Tener esta herramienta de trabajo es muy importante, tener estas carpetas de las personas que se acercaron a la secretaría a plantear que necesitaban poder cumplir con su derecho de obtener un lote dentro de la ciudad es una gran satisfacción", explicó Marco Zapata, coordinador de Hábitat y Urbanismo.

Para completar, Adriana Focarazzo, subsecretaria de Discapacidad, recordó que la Asamblea General de las Naciones Unidas del año 1992 declaró el 3 de diciembre, como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, para poder promocionar sus derechos.

“Cuando hablamos de berreras, derribar estas barreras implica generar una ciudad inclusiva que es la que soñamos todos y todas, y es por la que estamos trabajando sin estereotipos, sin discriminación y promocionando siempre los derechos como los que hoy estamos reivindicando”, resumió Focarazzo.