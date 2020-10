¿Por qué la PlayStation 5 es tan grande?

Por otro lado, otro componente que hace al gran tamaño de la consola es la placa donde se integran la mayoría de componentes, este hardware es una gran placa monolítica que, siguiendo la logica de Ootori, también debe ser para reducir costos. En el caso de su competidor, Microsoft, la Xbox One X y Xbox Series X presentan dos placas que reducen su tamaña considerablemente

Sumado al ventilador y la placa el disipador de la PS5 también presenta un gran tamaño para compensar el calor emitido por su CPU, de frecuencia variable, y su GPU, Sony ha apostado por un caloducto o heat pipe de grandes dimensiones que busca replicar el funcionamiento de las cámaras de vapor, bastante más contenidas, utilizadas en Xbox One X y Xbox Series X.

En el video oficial de la empresa, Yasuhiro Ootori que el gran tamaño de la PS5 es, principalmente, para conseguir una mejor refrigeración de la consola a varios niveles, empezando por el ventilador y su posición y acabando en su disipador y la inclusión del puntero y mucho más eficiente liquid metal para sustituir a la pasta térmica convencional.

Sony explica que el diseño y el tamaño de la PS5 proporcionara un mejor rendimiento y reducirá el sonido de la consola al mínimo para dar una mejor experiencia a los usuarios.

PS5 Teardown: An up-close and personal look at the console hardware