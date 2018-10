“Es una medida de alcance nacional. No es un paro, es retención de tareas. En algunas provincias no se pactaron los aumentos paritarios. Hay empresas que no han abonado. En solidaridad con los compañeros que no han cobrado y que lo están pasando mal”, explicó en diálogo con LU5, el secretario general de la UTA Neuquén, Néstor Belmúdez.

Si bien aclaró que en Neuquén es diferente y que sólo queda una disputa ante la Secretaría de Trabajo por una diferencia de dos francos pero que la adhesión ante esta medida, nada tiene que ver. “La situación en Neuquén es diferente”, aseguró.

En tanto desde la empresa Autobuses Neuquén a través de un comunicado aclararon: “Autobuses Neuquén, a pesar de haber cumplido con todos los incrementos salariales remunerativos y no remunerativos acordados en actas paritarias vigentes, se ve obligada a comunicar a todos sus pasajeros la medida de acción directa tomada y notificada fehacientemente por la Unión Tranviaria Automotor (UTA), seccional Neuquén”.

Objetó que el paro se lleve a cabo “sin evaluar qué Empresa cumplió y cuál no, para que de esta forma se vean afectados la menor cantidad de usuarios posibles”.

Por su parte, Belmúdez no descartó que se suspenda la medida si es que el consejo directivo así lo define, en el caso de que las empresas deudoras normalicen sus pago.