Por temor al coronavirus hubo motín en la U11: represión y heridos

Según explicó la defensora Luciana Petraglia, el reclamo en cuestión surgió a raíz de testimonios de los internos, quienes manifestaron se estaba produciendo un “manoseo” de sus pertenencias. “Comentan que muchas veces no les permiten ingresar los alimentos que les dejan sus familias, que para ellos es su fuente primaria de alimentación, y que en las ocasiones que sí, las requisas son sin guantes ni elementos de seguridad. Además, ingresan a los pabellones dos veces al día, sin guantes ni barbijo, los cachean, les revuelven todo. No se respetan las medidas de higiene necesarias”, explicó Petraglia.

A raíz de esto, desde la defensa se presentó un escrito en el que se reclamaba una mejora de las condiciones. El jueves por la tarde, sin embargo, la abogada recibió un llamado de uno de sus defendidos, alertando de una serie de amenazas que habrían recibido por parte de los guardiacárceles, tras las quejas.

“Nos dijeron que la Policía los había amenazado con entrar a reprimir. Inmediatamente, pedimos un habeas corpus preventivo y audiencia urgente con presencia de los internos para que la jueza los escuche y se les dé solución a los reclamos”.

Horas más tarde, tras un supuesto amotinamiento por parte de los presos, la jueza decidió no hacer a lugar al pedido. “La jueza contestó por escrito que no hacía lugar al habeas corpus, que había habido un incidente en uno de los pabellones y que no autorizaba la audiencia”. La defensora sostiene que la situación vivida fue distinta de la que cuentan las autoridades. “Mis defendidos manifiestan que la policía entró directamente a reprimir. Varios quedaron seriamente lesionados, recibimos el informe acerca de cinco de ellos, con contusiones y escoriaciones en distintas partes del cuerpo”, denunció.

En este momento, desde la defensa ya solicitaron una revisión de la medida, para que se solucione la situación de malestar en la unidad y se aseguren las condiciones de salubridad para los internos, así como también otros reclamos. “Desde que comenzó la cuarentena, no han recibido nuevas tarjetas telefónicas, ni tampoco celulares que habían sido dispuestos como medida por la jueza de garantías para asegurar la comunicación con sus familiares, dado que no pueden recibir visitas mientras se mantenga el aislamiento”, explicó la letrada.

“Lo que más nos preocupa en este momento es la respuesta judicial ante los reclamos de los internos. Básicamente lo que nos dijeron fue ‘Creemos la versión de la policía de que hubo incidentes, no vamos a escuchar a los detenidos’. Por más que solicitemos la revisión, lo preocupante es que, en el marco de la emergencia sanitaria, donde no entra nadie a la cárcel, no se quiere escuchar a los presos sobre lo que sucede ahí dentro”, remarcó.

-> Una vaquita para comprar elementos de limpieza

Los defensores oficiales observando la crítica situación de higiene que padecen los presos del penal de Parque Industrial, hicieron una vaquita de su propio bolsillo y así juntaron 20 mil pesos que fueron donados.

Todo lo recaudado se utilizó para comprar artículos de higiene y limpieza para que los presos mantegan el cuidado de sus pabellones. “No alcanza para todos pero tratamos de ayudar porque nadie les da respuesta”, dijo Luciana Petraglia.

