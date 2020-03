Por vivos, la Policía neuquina los deja detenidos 24 horas

“Estamos intensificando los controles a partir de las 20, que es el horario en el que ya cierran los locales”, confió el comisario mayor Henry Leppe, a cargo de la Superintendencia de Apoyo y Servicios, en diálogo con LM Neuquén y agregó: “Estamos secuestrando vehículos, motocicletas y ahora también hay personas detenidas por el término de 24 horas en virtud de que están incumpliendo las medidas dispuestas”. Para ello tienen autorización del Poder Judicial provincial y luego los infractores son restituidos a sus hogares.

En este sentido, indicó que el domingo, cerca de las 21, efectivos que patrullaban observaron a un grupo de hombres en la calle, tomando bebidas alcohólicas. Se les dijo que vayan a sus viviendas, pero al negarse, terminaron detenidos y una moto fue secuestrada por tener pedido de captura.

En Junín, tres amigos fueron detenidos en estado de ebriedad en plena calle. “Dijeron que uno de ellos cumplía años y que en su casa podían hacer lo que quisiera”, contó el comisario Daniel Castillo, pero luego se constató que no era el aniversario de ninguno.

Leppe indicó que debido al incumplimiento de un sector de la sociedad, se intensificó y recrudeció el operativo de las fuerzas de seguridad. “Cuando empezamos con este operativo, al principio el objetivo era persuadir a la gente a quedarse en su domicilio, pero pasaron varios días que no todos estaban cumpliendo, por lo que se ha intensificado y endurecido el operativo a nivel nacional, secuestrando vehículos y deteniendo a personas que se resisten a cumplir el aislamiento”, sostuvo Leppe y aclaró: “En ese marco estamos para poder instrumentar la cuarentena”. Esperan más cantidad de autos y personas detenidas en la semana.

Denuncias al 101

Por otro lado, resaltó que reciben cerca de 40 denuncias diarias al 101 desde que comenzó la cuarentena. “Los vecinos nos alertan para tomar cartas en el asunto sobre las personas que están incumpliendo las medidas dispuestas”, indicó al respecto y destacó que la negativa a sumarse a esta restricción está disminuyendo de a poco.

Sin embargo, no solo se trata de personas que no soportan la situación de encierro. También están aquellos que incumplen las medidas sanitarias que deben ser llevadas a cabo para controlar la pandemia de coronavirus. “Dentro de los llamados recibimos quejas de gente que presenta los síntomas y no se aísla, así como también de gente que está recién llegada de viaje y se la ve por la calle o yendo a comprar”, explicó Leppe.

En estas situaciones, la Policía “llega al lugar y le hace entender a la persona que no puede estar en la vía pública, porque por el decreto nacional tiene que estar haciendo cuarentena”.

Por último, realizó un pedido a la comunidad: “Les pedimos, repetimos, a las personas que se mantengan en sus domicilios. Que no está permitido circular por la vía pública".

