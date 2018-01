Porto Alegre se blinda y decide el futuro de Lula

El secretario de Seguridad del estado de Río Grande do Sul, Cézar Shirmer, anunció que el perímetro del Tribunal Regional Federal 4 será blindado para impedir el paso de manifestantes durante la audiencia. “Tener francotiradores de elite policial es parte de un proceso de prevención. Para mí son observadores de seguridad, no van allá arriba para disparar”, aclaró.

La sala 8 del Tribunal Regional Federal 4 debe resolver si confirma o rechaza la condena de 9 años y medio de cárcel que el juez Sergio Moro dictó contra Lula por recibir un departamento de la constructora OAS como forma de soborno en el caso Petrobras. Miles de personas se encuentran en Porto Alegre para respaldar al ex presidente en la audiencia, aunque aún no está confirmada la presencia del líder del Partido de los Trabajadores, favorito en las encuestas para las presidenciales de octubre. “Trabajamos para preservar el orden público”, dijo Shirmer. El alcalde de Porto Alegre, el temerista Nelson Marchezan, había pedido la intervención del Ejército, pero le dijeron que no y la seguridad quedó a cargo de la policía local.