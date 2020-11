Predicciones del horóscopo de este jueves

Tauro | 21 de abril - 21 de mayo

Según el horóscopo, a medida que afrontás los retos que te pone la vida, es lógico que te sintás un poco abandonado. Sin embargo, es preciso destacar que con el cosmos haciendo su trabajo, llegará toda la ayuda que necesitás.

Géminis | 22 de mayo - 22 de junio

Según las predicciones para Géminsis, indican que este jueves podés tener muchos motivos que criticar, pero debés intentar concentrarte en todo lo bonito que hay a tu alrededor. En cuanto los planetas se conecten, los regidos bajo este signo deben ir más allá de la superficie. Atrevete a sorprenderte.

Cáncer | 23 de junio - 23 de julio

El horóscopo de este jueves indica que los movimientos astronómicos van a permitir que tomes distancia de toda esa tensión que te rodeaba últimamente, intentá tomarte un respiro, lo necesitas y tu cuerpo sabrá agradecértelo luego.

Leo | 24 de julio - 23 de agosto

Las predicciones de Ldeo indican que si este jueves das con el coraje de compartir tu sueño, vas a incrementar las probabilidades de que se cumplan.

Virgo | 24 de agosto - 23 de septiembre

El horóscopo de este jueves, prevé que si llegás a escuchar algún comentario, no debés hacer caso. No permitás que ninguna persona ejerza su influencia sobre ti.

Libra | 24 de septiembre - 23 de octubre

El horóscopo de Libra para este jueves apunta a que una relación va a hacerse más importante. No tengás miedo, disfrutá el momento sin pensar en el día siguiente.

Escorpio | 24 de octubre - 22 de noviembre

Este jueves, el regente de Escorpio está en plena conexión, por ello, es probable que el cosmos ha negado cierto hecho, pero no decaigás porque te toca algo más grande.

Sagitario | 23 de noviembre - 21 de diciembre

El horóscopo de Sagitario de este jueves indica que no debés conformarte con lo primero que aparezca. A medida que Júpiter y Plutón se conectan, no debés tener miedo de alcanzar la cima. No le quites importancia a lo que te acompaña.

Capricornio | 22 de diciembre - 20 de enero

Según las predicciones del horóscopo, respirar profundamente puede suponer un alivio. Si sos capaz de ver todo desde otro punto de vista, vas a poder contemplar todo de forma más completa.

Acuario | 21 de enero - 19 de febrero

Las predicciones para Acuario indican que puede que hablen más alto, pero eso no significa que tengan toda la razón. Este jueves prestá atención a toda la gente que te apoya, a fin de cuentas, es lo que realmente importa.

Piscis | 20 de febrero - 20 de marzo

El horóscopo de Piscis indica que este jueves, si tu cabeza y corazón se unen, debés escucharlos. Sin embargo, dado que Júpiter y Plutón están en conexión, debés evaluar si tu temor proviene de no saber qué va a ocurrir. Tenés que confiar un poco más en vos mismo.