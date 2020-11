Predicciones del horóscopo para este lunes

Según las predicciones del horóscopo , es muy importante que este lunes no te dejés llevar problemas con la familia. Dejé que pase el día lo más amablemente posible, y no des ninguna importancia a comentarios que en el fondo están hechos con cariño. Recordá que tu entorno quiere lo mejor para vos.

Tauro | 21 de abril - 21 de mayo

El horóscopo prevé que este lunes vos mismo te reclamarás por algo, en vista de que creés muy necesario colaborar, generando la unión y el esfuerzo común. Reconocerás que ese sentimiento te hará encontrarte con gente interesante.

Géminis | 22 de mayo - 22 de junio

Según las predicciones de Géminis para este lunes, el aquí y el ahora será lo más importante para vos. Debés centrarte en el presente con toda tu intensidad, para sacar el mayor provecho del momento. Ejecutas un plan a la perfección.

Cáncer | 23 de junio - 23 de julio

El horóscopo de Cáncer invita este lunes a la reflexión. Es momento de hablar con la que has postergado esa importante charla. Recordá también que apresurarte no te ayudará en el futuro. A largo plazo, lo mejor es lo que pasa.

Leo | 24 de julio - 23 de agosto

Según las predicciones del horóscopo, hay veces en que no podés huir de tu destino, tenés que afrontar tus emociones y tus decisiones con responsabilidad. Pensá que este lunes es un reinicio para tus pensamientos, y podrás seguir adelante.

Virgo | 24 de agosto - 23 de septiembre

Este inicio de semana, invita a los regidos bajo en signo de Virgo a que deben tener la mente abierta, tu mismo pensamiento puede ofrecerte esas respuestas que tanto buscas. No tirés la toalla, estás cerca de la meta.

Libra | 24 de septiembre - 23 de octubre

Las predicciones del horóscopo para Libra, este lunes indican que este inicio de semana debe ser para solventar el problema doméstico que estás arrastrando. Sabés que está trayendo problemas en el desarrollo de tus actividades.

Escorpio | 24 de octubre - 22 de noviembre

Este lunes, las predicciones invitan a reflexionar: si estás trabajando en varias direcciones, debés buscar un enfoque para que todo marche excelente. Se abrirá una nueva posibilidad que te conviene, pero no debés dejar de esforzarte.

Sagitario | 23 de noviembre - 21 de diciembre

El horóscopo de Sagitario, invita a que planifiques tus acciones, con el fin de saber qué pasos debés dar para seguir adelante. Además, debés mejorar tu organización, escribe todo, paso a paso, y realízalo sin dejar escapar detalles, eso te ayudará a enfocarte en lo que realmente importa.

Capricornio | 22 de diciembre - 20 de enero

El horóscopo de este lunes indica que no debés adelantarte a los acontecimientos, ya que podés sacar conclusiones apresuradas que no tienen nada que ver con la realidad. Intentá equilibrar la realidad con tus deseos y pensamientos, no todo lo que pensás se hace realidad.

Acuario | 21 de enero - 19 de febrero

Este lunes debés reflexionar: hay muchas cosas que te sirven para ser una mejor persona, y por ello debés dar lo mejor de ti, sin olvidarte de pasarlo bien, y sentirte bien contigo mismo. Recordá que la única persona que te puede hacer feliz sos vos mismo.

Piscis | 20 de febrero - 20 de marzo

Las predicciones del horóscopo de este lunes indican que es muy probable que si tienes una relación de pareja, surja algún conflicto de intereses, o no tengan las mismas metas. Deben comunicarse como relación para poder entenderse.