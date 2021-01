Predicciones del horóscopo para este miércoles 6 de enero

Géminis | Del 21 de mayo al 20 de junio

Las predicciones del horóscopo indica que este miércoles, saber más de la cuenta podría ser peligroso. Empezás a suponer y terminamos confundiendo la verdad con las suposiciones. Llegados a este punto, la situación se convierte en una sucesión de malentendidos de la que es difícil salir. Deja a un lado tu orgullo y acepta que has cometido un error. Estás a tiempo de rectificarlo.

Cáncer | Del 21 de junio al 22 de julio

Las predicciones de este miércoles le recuerda que se acabó el tiempo de espera. El cosmos tiene preparado para eso que tanto tiempo lleva aguardando. Eso sí, no esperes a que ocurra y muévete para para provocarlo. El universo lo pone al alcance de tu mano, pero eres tú quien maneja la situación. Toma el control y hazte con lo que tanto habías soñado.

Leo | Del 23 de julio al 22 de agosto

Según el horóscopo, últimamente vas tras de un sueño que parece imposible que se haga realidad. Sin embargo, es mucho más realista que las fantasías de la gente. No te des por vencido.

Virgo | Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Las predicciones del horóscopo: cambian son los pensamientos y necesidades. En la era tecnológica, la sociedad evoluciona y con ella, sus deseos. Una idea que en su día fue rechazada, hoy podría ser el más útil descubrimiento. No trates de buscar nuevas formas de progresar y rescata algo que ya habías descubierto en el pasado. Es la solución perfecta a la situación actual.

Libra | Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Este miércoles, cuando los problemas te desbordan y crees que nunca encontrarán la salida, estás equivocado. Todo pasa, al igual que todo llega. Los miedos y ansiedades se apoderan de nosotros afectando a nuestra vulnerabilidad. Sin embargo, la actitud puede salvarte de cualquier aprieto. Con la cabeza bien alta, podrás ahuyentar todos tus problemas.

Escorpio | Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Según el horóscopo, siempre hay cosas que, aunque no gusten, tenemos que hacer. Ojalá pudieras librarte de esa tarea pendiente. Has tratado de buscar una alternativa, pero no has logrado dar con ella. A estas alturas, si existe, ya la hubieras encontrado. No te queda otra, sigue adelante y entrégate a ello en cuerpo y alma. Cuanto antes empieces, antes terminarás. No tardarás en ver los buenos resultados.

Sagitario | Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

A veces quisieras pertenecer a otro signo del zodíaco. Porque su pronóstico sea justo lo que estabas buscando o porque depare mayor éxito. Todos y cada uno de los signos tiene sus ventajas e inconvenientes. Pero, lo cierto es que a Sagitario le va de maravilla. Naciste en el momento perfecto.

Capricornio | Del 22 de diciembre al 19 de enero

Cada vez hay más gente famosa que no ha hecho mérito alguno para ocupar dicha posición. El talento ya no importa. Sin embargo, hay algo que a ti se te da de maravilla y nadie te está reconociendo por ello. La alineación cósmica de este fin de semana pondrá en relieve tus habilidades. Pronto recibirás la distinción que mereces.

Acuario | Del 20 de enero al 18 de febrero

Estás intentando desesperadamente logar algo que resulta ser más flexible de lo que creías. Habías puesto este fin de semana como límite. No es necesario. Date tiempo y espacio para respirar y descubrirás que tienes más margen del que pensabas. Cada cosa ocurrirá en su debido momento.

Piscis | Del 19 de febrero al 20 de marzo

El horóscopo de este miércoles: detrás de cada conflicto, siempre habrá algo constructivo. Pero el primer paso, claro está, es reconocerlo. Una vez lo hayas hecho, podrás reflexionar y buscar una solución. Los resultados serán más que satisfactorio. Lograrás un estado que, de no haber existido el problema, nunca hubieras llegado a alcanzar.