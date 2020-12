Predicciones del Horóscopo: miércoles 23 de diciembre

Aries | Del 21 de marzo al 19 de abril

Según las predicciones del horóscopo de este miércoles, no te queda tiempo libre en la agenda, sin embargo, te has tomado unos segundos para ti y reflexionar. Eres lo suficientemente responsable como para pararte a pensar en ti mismo y cumplirlo todo. No hay que dejar de quererse. Las cosas seguirán desarrollándose a su ritmo.