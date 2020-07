Premian a científica argentina que impulsa el uso del plasma

La científica recibió el Premio al Desarrollo Comunitario que reconoció su destacada labor en el desarrollo de protocolos relacionados con el uso del plasma, en medio de la pandemia mundial por coronavirus. Desde 2002, trabaja en el centro hospitalario MD Anderson como Directora del Laboratorio de Anticuerpos Monoclonales.

“Soy investigadora. Obtuve mi Doctorado en Química Biológica en la Universidad de Buenos Aires/ Facultad de Ciencias Exactas-Instituto Leloir con entrenamiento post doctoral en Inmunología e Inmunoterapia. Trabajé durante más de 25 años bajo el CONICET. Y, por supuesto, con mi experiencia, realmente quería ayudar de alguna forma en el marco de esta pandemia”, comentó.

Desde marzo, la investigadora trabajó innumerables horas para reunir y liderar a un grupo de investigadores, médicos y otros profesionales con el fin de impulsar la utilización del plasma en Argentina como modalidad terapéutica experimental y desarrollar lineamientos de protocolos para implementar la aplicación del plasma de convaleciente, obtenido de personas recuperadas de COVID-19 en pacientes que aún padecen la enfermedad en forma grave. Desde mayo de 2020, el protocolo ya está siendo aplicado en la Argentina.

“Que la Cámara me haya brindado este premio, es muy importante, porque fue un reconocimiento que es para todos en el grupo. Me da mucha satisfacción y renueva mi energía. Los intercambios son muy positivos y formamos una gran comunidad. Mi sueño es que el accionar de este grupo no se acabe con la pandemia, que emprendamos otros objetivos, otros proyectos para ayudar, contribuir para que Argentina, Latinoamérica y también el mundo se puedan beneficiar. Juntos podemos lograrlo. Como dice un anónimo proverbio africano: Solo, se va más rápido. Acompañado, se llega más lejos”, resaltó Bover.

El reconocimiento se realizó durante un acto online. La Cámara de Comercio Argentina Texas celebró su trayectoria y reconoció también el trabajo del ingeniero Marcelo Gioffre, por su destacada contribución a las relaciones bilaterales. El Cónsul General de Argentina en Houston, Ministro Gabriel Volpi, destacó el valor fundamental del trabajo de la Cámara en la actualidad.

Capítulo Patagónico

La Cámara de Comercio Argentina Texas es una organización sin fines de lucro que suma voluntades en pro de la educación, el desarrollo regional y la ciencia. Precisamente, en esta última área un representante neuquino fue designado entre las autoridades de la Comisión de Salud. El físico médico de Leben Salud, Ricardo Ruggeri, se convirtió en el vicepresidente del Comité que dirige Bover.

“El capítulo patagónico de la asociación tiene sede en Neuquén y el fin es potenciar las relaciones entre Texas y otras regiones estadounidenses con Argentina. Desde relaciones comerciales hasta intercambios valiosos en educación, ciencia y tecnología”, explicó Ruggeri.

“Nosotros ya estrechamos lazos, de hecho, porque en Texas está el centro MD Anderson y tenemos una relación importante en materia de salud. Pero ahora además proyectamos potenciar el desarrollo de propuestas educativas, seminarios, webinars con especialistas para capacitar a profesionales de la Patagonia, con el fin también de generar redes entre profesionales y empresas para colaboración mutua”, indicó el referente del Centro Oncológico Integral (COI).

El desarrollo de la Cámara: “qué hacer y cómo”

Eduardo Núñez, presidente de la Cámara para el período 2020-2021, presentó los planes para este año. “Para esta Cámara no sólo es importante decidir qué hacemos, sino también cómo hacemos las cosas. La forma en que realizamos las cosas habla de nuestros valores, el estilo de liderazgo y cómo hacemos sentir a las personas durante nuestras interacciones”, aseguró.

Además, comentó sobre el trabajo que se está realizando para fortalecer la presencia geográfica de la Cámara en Austin, Buenos Aires y Dallas, y los equipos de liderazgo de los Comités por Sector Industrial. También mencionó la importancia de las conexiones virtuales en este año de pandemia, y el foco que la Cámara está poniendo para brindar valor a través de webinars y capacitaciones online.

Durante las celebraciones de sus aniversarios, la Cámara reconoce anualmente a aquellas personas que han realizado una contribución extraordinaria al desarrollo de las relaciones bilaterales, el comercio y las oportunidades de inversión entre Argentina y Texas.

En este marco, el Premio al Logro Sobresaliente fue otorgado a Marcelo Gioffre, Vicepresidente de Compras y Gestión de la Cadena de Suministro de Pan American Energy, por su importante contribución al desarrollo de la cadena de valor del sector energético en Argentina y Texas.

Una “mente brillante” de la ciencia argentina

Bover se desempeñó por más de 25 años en el Instituto Leloir, donde integró el grupo pionero en inmunoterapia, bajo la mentoría del premio Nobel César Milstein. En el año 2002 emigró a Estados Unidos para trabajar en la Universidad de Texas, en el MD Anderson Cancer Center, el más relevante hospital de la disciplina en el mundo.

En medio de la pandemia mundial, todos los esfuerzos están orientados hoy en investigar sobre terapias que puedan salvar vidas. Y es allí donde la reconocida científica concentra su atención.

“Utilizar plasma rico en anticuerpos es una forma de inmunización pasiva: un paciente recibe como tratamiento anticuerpos que no fueron producidos por su sistema inmune sino originados por otro ser vivo. El concepto no es nuevo: a fines del siglo XIX, el Doctor alemán Erik von Behring aplicó suero de animales infectados con toxina diftérica a niños enfermos con difteria. Otras pandemias y enfermedades infecciosas utilizaron esta terapia con resultados diversos, algunos impactantes”, explicó.

En Argentina, el Doctor Julio Maiztegui en los 70 utilizó en enfermos de fiebre hemorrágica, plasma de personas recuperadas, disminuyendo la mortalidad significativamente, indicó.

Por eso, junto a científicos de diversos puntos del mundo conformaron un grupo para impulsar este proyecto que ya se aplica, con éxito, en muchos países, incluido Argentina.

“Mi objetivo al crear este grupo tuvo que ver con la preocupación y angustia que sentía en medio de la pandemia, cuando la gente moría en España e Italia por falta de un respirador y los médicos tenían que optar por un enfermo u otro, basándose en las expectativas de vida de cada uno. Por alguna razón que escapa a mi pensamiento, esta pandemia comenzó a preocuparme desde el comienzo, cuando aún pocos casos se reportaban en China”, contó Bover. “No existía aún el mapa del Hopkins y yo leía a diario los reportes sobre disturbios y problemas de salud en el mundo que me llegan a mi correo laboral. Y así leía de un caso en Hong Kong y otros 5 en Malasia, hasta un gráfico con los primeros 5 casos de Italia! No explico mi obsesión tan temprana en la evolución de los hechos, dado que no me ocurrió con otros, como en el 2003. Tal vez algo instintivo me decía que no era igual”, señaló.

Esa fuerte iniciativa y vocación la movió para formar un equipo y fomentar el uso del plasma además de desarrollar los protocolos para que puedan ser usados en Argentina. “El objetivo comenzó a cumplirse cuando el 15 de mayo el primer paciente recibió el plasma. Por eso, este premio es para todos”, destacó.

Inversiones y Comercio Bilateral

La Cámara de Comercio Argentina-Texas promueve la inversión y el comercio bilateral entre la República Argentina y el Estado de Texas. Fue fundada en Houston hace cuatro años por un grupo de empresarios y ejecutivos argentinos residentes en Texas y en Argentina. Los lazos son muy estrechos, por lo tanto, con empresas argentinas y americanas.

Por definición, la cámara de comercio es multi-sectorial. Cuando inició sus actividades, hace cuatro años, tenía un solo comité enfocado en el sector de energía e ingeniería, pero desde entonces ha evolucionado y ahora ya cubre cuatro sectores industriales, incluyendo, además de Energía, los sectores de Salud, Tecnología, y Alimentos y Bebidas, explicó Eduardo Núñez.

La Cámara ofrece actividades de educación, contactos (networking), misiones comerciales, conferencias, e identificación y apoyo al desarrollo de negocios.