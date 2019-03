Prendió el ventilador

Fuerte postura: “Lo hablaremos en la Justicia. Yo no me voy a hacer cargo de esa historia que cree ella” .

Además de confirmar la noticia, la viuda de Disi dijo que Iliana se encargó de que ella se enterara del romance: ‘’Ella llamaba a mi casa y cuando yo atendía, cortaba. Ella se encargó de que yo me entere’’. Luego continuó: “Iliana era amiga mía, tenía muy buena onda con sus papás, y yo le pedí a Emilio que le diera trabajo, los dos estuvieron mal. A Emilio se lo perdoné, ella no me va ni me viene, que sea feliz y haga su vida, pero me hizo mucho daño’’.

Dolida: “Fui la última en enterarme, como la cornuda. Ella llamaba a mi casa y cortaba cuando atendía”.

Juicio

Por su parte, Iliana sostuvo que “es una barbaridad” lo dicho por la propia viuda. “No sé por qué Elvira dijo eso, seguramente le fueron con un cuento errado hace mucho. Sé que alguien le llenó la cabeza con cosas raras. Emilio no está, me parece de un mal gusto exquisito”, dijo la actriz en Los ángeles de la mañana. “Lo hablaremos en la Justicia. Ella cree esa historia y que se haga cargo ella. Yo no me voy a hacer cargo. Es muy fuerte”, agregó Calabró.