Preocupa la venta ilegal de pirotecnia

Neuquén.- Con las fiestas de fin de año llega también la preocupación de distintos sectores por la venta ilegal de pirotecnia, que logra filtrarse a los controles y termina por perjudicar a los seres más sensibles al sonido de las explosiones, como las personas discapacitadas, los adultos mayores y las mascotas. Con denuncias reiteradas y una marcha para este sábado, muchos neuquinos piden más controles para pasar las fiestas en silencio.

El domingo pasado, Carmen Senger llevó a su hijo a la plaza y se encontró de modo anticipado con uno de los episodios que enfrenta con temor cada fin de año. Como el chico sufre una parálisis cerebral, ni bien escuchó el sonido de los petardos tuvo una fuerte crisis que obligó a la familia a pasar el resto del día encerrada tratando de calmarlo.

“Lo peor es que no pasa sólo el día de Navidad, mucho antes de las fiestas ya están tirando las bombas”, se quejó Senger, quien fue una de las impulsoras de que se promulgara en 2012 la Ley Provincial 2833, que prohíbe la exhibición, acopio, utilización y comercialización de pirotecnia.

Si bien la ley existe, los perjudicados aseguran que aún no se cumple y que no surgen desde el Estado los mecanismos necesarios para dar a conocer la prohibición y hacerla cumplir. “Yo les comenté la situación a los policías que estaban en un patrullero cerca, pero no sabían cómo tenían que actuar”, afirmó Senger.

Norma: La Ley 2833 prohíbe la exhibición, acopio y utilización de pirotecnia.

Efectos

El uso de pirotecnia afecta también a las mascotas, especialmente a los perros, que suelen escaparse de sus hogares al asustarse con las reiteradas explosiones que se escuchan después de las 12 cada Navidad y Año Nuevo. Por eso, el grupo Cuatro Patas Neuquén convocó a una marcha para este sábado con el fin de exigir que estas fiestas no se lancen fuegos artificiales. “No es sólo por las mascotas, también hay niños con autismo y adultos mayores que sufren mucho con la pirotecnia”, señaló Belén Muñoz, una de las proteccionistas que organiza la caminata que se concentrará el sábado a las 18.

Según aclaró Muñoz, las numerosas campañas que alertan sobre los efectos perjudiciales de los fuegos artificiales y pirotecnia utilizada para esta época del año han desmotivado su uso, “pero siempre queda gente que no entiende los daños que puede causar”.

Marchan a favor de las mascotas

La marcha Pirotecnia Cero se concentrará este sábado a las 18 en la Plaza de las Banderas. Sus organizadores aseguraron que están invitados a participar todos aquellos que se sientan afectados por el incumplimiento de la ley, como familiares de niños discapacitados o personas que hayan adoptado mascotas.

Durante la caminata, que culminará en el Monumento a San Martín, se entregarán folletos para alertar a los transeúntes sobre los daños que puede causar la pirotecnia, así como las formas de denunciar en caso de que se detecte la venta ilegal de estos artefactos.

“Si alguien encuentra una venta ilegal de pirotecnia lo puede denunciar al 147 o en la página de la Municipalidad, pero el problema es que el Municipio no toma en cuenta nuestras denuncias”, se quejó Belén Muñoz, una de las organizadoras de la marcha.

Aclaró también que si bien no se observan por la calle locales que vendan estos productos, sí es normal ver las promociones a través de las redes sociales, por lo que desde su grupo inician las denuncias a través de capturas de pantalla.

El Municipio advirtió que es muy difícil controlar la venta ilegal porque se realiza desde domicilios particulares, para lo cual requieren una orden judicial.