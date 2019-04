Preocupa en Neuquén el freno a la ley de alquileres

Pamela Gaita, presidenta de la UIN, explicó que es importante contar con esta normativa para evitar una gran cantidad de irregularidades que se repiten en los contratos de alquiler. “Incluso las inmobiliarias o martilleros, que deberían hacer las cosas bien, hacen contratos de comodato o solo por un año, para renovarlos al año siguiente con precios exorbitantes”, detalló.

Gaita aseguró que la incertidumbre económica actual desestabilizó el mercado de alquileres, donde ya no existen precios de referencia para cada tipo de vivienda y ubicación. “Se cobra a ojo y a voluntad, y con aumentos imprevisibles”, aseguró y aclaró que, en ese contexto, el inquilino se lleva la peor parte.

Según detalló, la iniciativa busca que haya precios más claros para los inquilinos. “Lo ideal es que cada uno sepa el monto total del contrato de 24 meses y cómo se va a pagar”, sostuvo, y aseguró que esa premisa no se cumple en muchos casos en Neuquén.

A eso se suman los incrementos en las expensas, que pueden costar hasta cinco mil pesos y que se modifican sin previo aviso, generando más complicaciones para las familias que no tienen su propia vivienda. “Muchas veces se enteran de ese valor una vez que ya están alquilando”, señaló.

La normativa también busca que los contratos de alquiler se extiendan por tres años en lugar de dos, para evitar que las familias se muden de manera constante. “Más allá de lo económico, es un problema social”, expresó Gaita, quien recalcó la importancia de legislar sobre la temática porque implica favorecer el acceso a la vivienda para millones de personas en todo el país.

--> Dueños de inmuebles se quejan por el dólar

Los cambios en la cotización del dólar marcaron un descenso de la rentabilidad para los propietarios, que tienen viviendas de mayor valor en moneda estadounidense pero reciben una renta similar en pesos, ya que el precio de los alquileres no se actualizó en relación con el aumento de la divisa.

Pamela Gaita, presidenta de la Unión de Inquilinos Neuquinos (UIN), explicó que los dueños de inmuebles pierden parte de la rentabilidad mensual pero conservan un capital que se revaloriza con el tiempo.

A su vez, aclaró que la mayoría de los propietarios no cumple con los requisitos legales para alquilar. “Son muchos los que no tienen los alquileres declarados y no tributan en relación a eso; por eso, no se puede esperar que tengan una rentabilidad del 1% del valor de la propiedad”, detalló.

Retracción

En ese contexto, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) presentó un informe que indica el nivel de retracción que se vive en la compraventa de inmuebles a nivel nacional.

En la comparación interanual, la adquisición de propiedades se derrumbó un 55% en enero de 2019, ya que la inversión en bienes raíces no se ve como un negocio para los dueños de capital, que prefieren invertir en el mercado financiero.

Así, la falta de oferta complica aún más a los inquilinos de distintos puntos del país, que ansían que exista un nuevo marco regulatorio que evite los abusos de los que suelen ser víctimas por la falta de poder para negociar sus contratos.