La Mañana terapia intensiva Preocupación por la salud de Chiche Gelblung: está internado en terapia intensiva

Chiche Gelblung internado en terapia intensiva

El reconocido periodista y productor, Chiche Gelblung está internado tras sufrir un accidente doméstico que le provocó una fuerte herida en su rostro.

Este lunes, Pía Shaw confirmó en el programa A la Barbarossa (Telefe) que el periodista está en terapia intensiva.

“Chiche no para ni un segundo. Le pusieron dos stents y el médico le pidió que hiciera reposo cosa que no hizo”, comenzó contando la periodista sobre los antecedentes de Chiche que tiene 82 años.