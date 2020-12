“Estoy preocupado, esto está más intenso y se está generando un resultado, que me parece que no debería. Uno escucha a los vecinos decir que no creen en la Policía y que van a tomar mano propia en la resolución de un conflicto como comprarse un bate o armarse, eso está pasando y eso es lo preocupante”, dijo el presidente de la Comisión Vecinal del barrio Área Centro Este, Emiliano Sayago, en declaraciones a LU5.