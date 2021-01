“La escuela es un lugar seguro si se trabaja con protocolos, se ha demostrado en otros puntos del mundo. Cómo puede ser que haya regresado todo, incluso los casinos por ejemplo, y las escuelas no”, se preguntó Magdalena Marsó, vocera local del grupo Padres Organizados. Se trata de una organización con representación a nivel nacional que impulsa el regreso a las aulas que trabaja desde octubre en Neuquén y que recalcan que no tiene bandera partidaria por detrás de la iniciativa.

Comentó que ya presentaron notas a las autoridades provinciales como de Educación sin obtener respuestas. “Queremos generar conciencia en la población, porque con el miedo que hay del covid, lo que es comprensible, no están viendo la gravedad que significa no volver a las escuelas”, indicó Marsó en diálogo con LM Neuquén .

“Estamos pensando en salir a la calle a manifestarnos, e incluso analizando la presentación de amparos colectivos para garantizar la presencialidad en las aulas en marzo próximo”, adelantó.

Las familias que no quieren enviar a sus hijos tienen medidas contempladas para ellos, pero debería haber para aquellos que consideramos que los chicos deben volver a las escuelas Las familias que no quieren enviar a sus hijos tienen medidas contempladas para ellos, pero debería haber para aquellos que consideramos que los chicos deben volver a las escuelas

“Hasta el momento se han tomado medidas homogéneas para todo el país, cuando las realidades son distintas. No es lo mismo lo que ocurre en CABA, Neuquén o Villa Pehuenia, por ejemplo. Se deberían tomar medidas más específicas de acuerdo a la comunidad”, reclamó la mujer que es madre de tres hijos escolarizados.

La segunda pandemia

“El 2021 pareciera ser un año similar a lo que pasó en cuanto a la pandemia, por lo que queremos generar conciencia de la problemática de no regresar a las aulas porque no es sólo una cuestión de contenidos, hay una cuestión -más grave- desde la sociabilización, lo afectivo, lo que puede aportar el docente de manera presencial, y la contención que tienen las escuelas para las familias más vulnerables”, puntualizó Marsó. En tal sentido, agregó que no sólo es lo que dice un grupo de padres sino lo que recomiendan organizaciones como la de Salud, Unicef y hasta la Sociedad Argentina de Pediatría.

“Estamos hablando de una segunda pandemia que es la salud mental, principalmente de la niñez y la adolescencia. Y te hablo desde el lugar de mamá, que tiene tres hijos, pero el año pasado ha sido un tiempo de mucha catarsis, crisis, y están contenidos, pero no todos por ahí pudieron”, sostuvo la vocera de la organización.

“Nadie quiere repetir lo del año pasado, somos portavoz de nuestros hijos en una sociedad adultocentrista que se olvida de los niños y los adolescentes”, insistió Marsó.

“No digo que lo virtual no haya funcionado, pero mereció un sobre esfuerzo de todos, padres y alumnos. Por eso ahora cuando escuchamos que se está pensando en que la idea es que una semana sí en las aulas, otra semana ó que se planee jornadas de tres horas de presencialidad, vemos que no se le da prioridad a nuestros hijos”, recalcó la mujer a LMN.

-> El regreso a clases

El Gobierno nacional propuso que sea cada Provincia la que decida el rumbo de las escuelas, según el escenario epidemiológico de cada noticia. Según se informó, el Poder Ejecutivo neuquino confeccionó un calendario escolar que propone el regreso a las clases presenciales a partir del próximo 3 de marzo.

Al momento de la presentación, la ministra de Educación de la provincia, Cristina Storioni, explicó que el calendario confeccionado por el Ministerio plantea un regreso a clases seguro, con adquisición de elementos de bioseguridad para las escuelas y la posible vacunación voluntaria de gran parte del cuerpo docente.

A su vez, la ministra aclaró que esta propuesta respeta el dictado de los 180 días de clases establecidos por ley y la celebración de 8 jornadas institucionales en el año, tal como está instaurado desde hace años en el sistema educativo provincial.

-> Defensoría del Pueblo pide instancia de diálogo

Distintas organizaciones sociales, de derechos humanos y de las infancias de Neuquén solicitaron a la Defensoría del Pueblo su intervención ante el Gobierno Provinial para generar una instancia de diálogo. La intención es que se logre conversar sobre las acciones tendientes al retorno de la presencialidad en el sistema educativo, así como sobre las garantías de prestación efectiva del servicio.