Presentan una novela sobre el caso de la desaparición de Natalia Ciccioli

“Nati no desapareció, no se esfumó ni se desvaneció en el aire; alguien le hizo algo”, dice Miguel Selser en su novela "Es como una curva que no termina nunca" , publicada el año pasado por la editorial Orcalumis, en la que reconstruye lo ocurrido el 16 de enero de 1994 cuando Natalia Ciccioli , de 12 años, salió de su casa del barrio El Arenal de San Martín de los Andes a las dos de la tarde para pasear por el centro y nunca más volvió.

Este ciclo es coordinado por la escritora y docente Carina Rita Medina y se viene desarrollando desde 2016 pero este año, como consecuencia de la pandemia de coronavirus, obligó a reformular la propuesta y se decidió hacerla en versión digital.

Selser organiza su relato alrededor de la crónica de la búsqueda de Ciccioli, los testimonios de familiares y conocidos de la joven, y quienes protagonizan la etapa de investigación como así también fuentes policiales y judiciales.

La desaparición de esta joven es uno de los casos más emblemáticos y misteriosos de la región con infinidad de hipótesis, con un expediente de más de 4 mil fojas pero sin testimonios y mucho menos respuestas por parte de la Policía y de la Justicia sobre qué ocurrió aquella tarde.

El escritor recurrió a la crónica periodística y a la ficción para darle forma a un libro que no tiene el objetivo de revelar lo que no se pudo hacer en estos 26 años, sino “de dar cuenta de las voces de la familia de Nati y contar qué es lo que no pudo ser, o mejor dicho, lo que no la dejaron ser a Nati”, señaló Selser.

Aquel 16 de enero de 1994 se la vio por última vez a Natalia mientras caminaba por la Cuesta de los Andes para tomar el colectivo que la llevaría al centro, donde caminaría un rato e incluso tomaría un helado como lo hacía tantas veces. Esa imagen, ese momento es el que Selser resalta para darle, según el autor, “circularidad al relato”. “Ella siempre está bajando la Cuesta de los Andes yendo hacia el centro. Siempre está en esa situación”, comentó Selser.

El ciclo "El viento nos amontona" realizó más de 50 encuentros en forma presencial entre 2016 y 2019 en la Sala Alicia Fernández Rego con rondas de lecturas, conversaciones con escritores de la región, presentaciones de libros, performances, entre otras actividades, con el objetivo de “promocionar, difundir, reconocer y poner en valor la producción literaria de los autores y autoras contemporáneos de nuestra región; como un acercamiento directo con la comunidad lectora”, explicó Carina Rita Medina.

La pandemia obligó a reformular el ciclo y cada uno de los encuentros con los autores y autoras de la provincia se lo puede ver a través del canal de Youtube del ministerio.

“El nuevo ciclo, enteramente grabado diferido sin público, en primer lugar, implica distancia. Tuvimos que reformular el concepto del amontonamiento, del juntarse, del estarse cerca. Contemplando las restricciones y las resoluciones que habilitan algunas excepciones para el desarrollo de contenidos para entornos digitales, se planificó una versión del ciclo enteramente digital cumpliendo con todas las pautas del protocolo sanitario obligatorio”, expres.

Aclaró que eligieron esta forma más que el vivo que ofrecen otras plataformas “ya que en este difícil tiempo, nos obliga a estar en pantallas todo el día para el trabajo, el afecto, la formación, la diversión”.

Los encuentros tienen como base el diálogo con los autores. “Grabamos las preguntas que previamente trabajamos mucho con los autores en reuniones virtuales”, señaló.

Durante la pandemia, bajo esta forma renovada, el ciclo emitió cuatro encuentros con Ricardo Costa, autor de la novela “Todos tus huesos apuntan al cielo”; Lili Muñoz, en relación a su novela “La señora de la Aguada”; Rafael Urretabizcaya, de San Martín de los Andes, quien presentó su novela “En la ruina” y Humberto Bas, autor de “Gil Wolf”. En octubre está previsto la participación de Sol Guerrero Dewey con su novela policial “Viento blanco”.