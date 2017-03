Prezzoli: "Rioseco hace populismo y política barata"

El subsecretario de Gobierno y Justicia de la provincia, Juan Pablo Prezzoli, salió al cruce de las declaraciones del diputado del Parlasur, Ramón Rioseco, quien había formulado críticas a la propuesta salarial del gobierno, al indicar que “ofrecer un 17% es faltarle el respeto a los trabajadores”.

Prezzoli afirmó que el ex intendente de Cutral Co, “hace populismo y política barata porque parte del desconocimiento absoluto de la propuesta que ha realizado la provincia, la cual garantiza el poder adquisitivo del salario de los trabajadores porque consiste en la actualización automática, siguiendo índices objetivos como el IPC”. El funcionario sostuvo que “Rioseco habla de un 17 por ciento cuando esto jamás fue mencionado por ningún funcionario provincial. La propuesta es trimestral, sin piso ni techo”. Y apuntó: “Este desconocimiento se lo atribuimos a que desde hace un año y medio, cuando asumió en el Parlasur como representante de la provincia, no hemos conocido un solo proyecto o gestión en beneeficio de Neuquén. Resulta fácil hablar estando becado”.

Por último, aseguró que la provincia se gobierna “con prudencia, orden y previsibilidad”.