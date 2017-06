"Desde el gobierno provincial se busca promover este tipo de emprendimientos, que diversifican la producción de Neuquén”, José Brillo, ministro de Producción y Turismo.

El evento forma parte de las diversas actividades que organiza el Centro Pyme- Adeneu, dependiente del ministerio de Producción y Turismo, y busca promover el consumo de este producto a partir del trabajo de los productores locales. Son seis stands en los que se puede adquirir hongos frescos, secos, en polvo y en escabeche, entre otros productos.

“Este tipo de actividades es de gran ayuda, porque el hongo generalmente no es muy difundido. La gente no lo conoce o no lo sabe utilizar”, Felicidad Cruz, productora de hongos.

El coordinador del Programa Hongos del Centro Pyme-Adeneu, Cristian Starik, señaló que la Semana de los Hongos “tiene por objetivo la promoción del consumo de hongos comestibles. Inició el lunes con un taller para productores sobre la producción de sus emprendimientos, la comercialización y marketing con la finalidad de potenciar y afianzar su producción. También realizamos entrega de folletería a los peatones”.

“Mucha gente se acercó a conocer algunos productos, la variedad que hay y cómo se cocinan. Hasta nos piden recetas”. Marcela Mationi, de Hongos Doña Clara.

La carpa está instalada en Avenida Olascoaga y Mitre. Estuvo abierta hoy de 11 a 18 y este sábado se podrá visitar en el mismo horario.