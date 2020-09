En diálogo con LU5, Márquez aclaró que el proyecto no plantea la suspensión de la Fiesta pero sí la creación de una mesa de diálogo para que todos los sectores hagan sus aportes y piensen cuál será el futuro del evento. En ese sentido, aclaró que el espacio debe estar conformado por concejales, representantes de los vecinos e integrantes que ponga a disposición el Poder Ejecutivo.

Fiesta-de-la-Confluencia-2.jpg La fiesta de la Confluencia motiva una gran conglomeración de personas. Omar Novoa

Para la edil, hay dos motivos que justifican una evaluación de la realización o no de la fiesta. "Por un lado es el sanitario, la Fiesta está prevista para febrero, cuando todavía no va a haber una vacuna o no va a haber sido distribuida a toda la ciudadanía", explicó.

En segunda instancia, citó la necesidad del Municipio de hacer ajustes económicos, en un contexto de caída de la recaudación y de los ingresos coparticipables. En ese sentido, explicó que el evento tuvo un presupuesto muy alto el año pasado y que es necesario "afinar el lápiz" para evitar que haya más sobrecargas de tasas sobre los contribuyentes.

Márquez hizo hincapié en la importancia de contar con Concejo Deliberante activo, que proponga ordenanzas para que el Municipio haga una correcta administración de sus recursos y plantee soluciones para afrontar el difícil escenario que trajo la pandemia por coronavirus. En ese sentido, aclaró que el Concejo "no puede ser sólo una escribanía que analice los decretos que ya están firmados y vigentes".