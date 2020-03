Proponen que los preservativos femeninos sean gratis

La diputada por el Frente de Todos, Gabriela Estévez, presentó un proyecto para que lesbianas, mujeres, varones trans y personas no binarias puedan acceder a un preservativo diseñado para evitar el roce entre genitales femeninos. El proyecto tiene el apoyo de la Asociación Civil Devenir Diverse y la Liga LGBTIQ+ de las provincias. Este preservativo es reclamado por activistas lesbianas, mujeres, varones trans y personas no binarias ya que está diseñado específicamente para sus prácticas sexuales, en particular para el contacto entre vulvas. El proyecto fue presentado en el marco de la conmemoración del Día de la Mujer, que es hoy, y del Día de la Visibilidad Lésbica, que fue el viernes, y es en memoria de Pepa Gaitán, “fusilada por lesbiana y chonga en 2010 en la ciudad de Córdoba”.