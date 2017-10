Prórroga a Pehuenche: le meten presión al Concejo

Pehuenche se incorporó al transporte urbano de la ciudad con dos contratos que se aprobaron por decreto, sin licitación. El primero fue en marzo de 2015, por los ramales 2 y 17, y vence en marzo de 2018. El segundo convenio es por otros cuatro ramales y concluye en 2019. Ayer, el secretario de Movilidad Urbana, Fabián García, les pidió a los ediles que voten una ordenanza de excepción para extender ambos contratos hasta 2022, de modo que concluyan al mismo tiempo que la concesión de Indalo-Autobuses Santa Fe. Así se podría hacer una licitación conjunta por todo el sistema de colectivos.

La solicitud cayó de sorpresa entre los opositores, porque el funcionario había ido a verlos por otro tema. Francisco Sánchez, del bloque Cambiemos, aclaró que lo de ayer fue un adelanto y hoy presentarán un proyecto formal, con la idea de que se empiece a discutir la próxima semana. Dijo que los tiempos apremian porque, “si no tenemos los avales, en marzo del año que viene se complica, ya que una licitación por cuatro años no alcanza para amortizar la inversión en colectivos que se necesita”.

Añadió que, si bien el tema llega al Deliberante sobre la hora, “es muy sencillo: simplemente es habilitar al Ejecutivo a extender los contratos y continuar como hasta ahora”. Pablo Bascuñán (MPN) señaló que su bloque no fijará postura hasta ver el proyecto sobre la mesa “porque García lo planteó muy por encima”. Agregó que, aunque haya apuro, se tomarán el tiempo que haga falta para decidir si acompañan. También Luis Durán (Frente Neuquino) sostuvo que esperarán a ver la letra chica antes de definirse. “Es cierto que quizás no se presente ninguna empresa por cuatro años y parece que Pehuenche anda bien, pero tenemos que ver en qué consiste esto”, dijo. Indicó que no votarán nada si no tienen “información clara sobre el rendimiento de la empresa y si hay alguna relación de esto con el Metrobús”.

Los funcionarios municipales remarcaron en su exposición que Pehuenche tiene un índice de cumplimiento del 97% y está muy bien valorada en las encuestas a los usuarios.

“Si vamos a una licitación de dos líneas en marzo, se corre el riesgo de que no se presente nadie ya que es por muy poco tiempo. Eso sería un problema para la ciudad”.Fabián García. Secretario de Movilidad Urbana de la Municipalidad

Habrá que pagar $130 millones por subsidios

Como Pehuenche no pudo entrar en el sistema nacional de subsidios, el Municipio le viene pagando 2,7 millones de pesos al mes como compensación. Si le extienden el contrato por cuatro años más, habrá que abonarle 130 millones de pesos como mínimo, sin considerar la inflación.

En 2015, cuando Pehuenche se sumó al transporte de pasajeros en la ciudad, la comuna le garantizó los mismos beneficios que Indalo-Autobuses Santa Fe. Eso incluía dos paquetes de subsidios nacionales: el Sistau-CCP (Sistema Integrado de Transporte Automotor y Compensación Complementaria Provincial) y el de gas oil.

Nación finalmente no incluyó a Pehuenche en los subsidios y el Municipio debió hacerse cargo. Lleva casi dos años con aportes millonarios a la empresa, mientras sigue negociando con el gobierno nacional.

El último desembolso corresponde a junio de 2017, por 2,3 millones de pesos del Sistau-CCP. A eso se sumaron otros 395 mil pesos por el gas oil. Por eso, aún sin inflación, la prórroga a Pehuenche implica como mínimo 130 millones de pesos hasta 2022.

García confió que Nación podría revisar esto, dado que ya existe este planteo en otros lugares del país.