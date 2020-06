Protestan en los mayoristas en reclamo del bono de $10 mil

Embed

La modalidad de protesta es con quite de colaboración y protesta en los accesos a los supermercados, tanto en la capital neuquina como en Cutral Co. "Tampoco están cumpliendo con esto en Carrefour, pero todavía no iniciamos acciones ahí. El resto de los lugares lo están pagando", aclaró el gremialista.

Además del reclamo por el pago del bono extraordinario, tal cual como habían acordado, también reclaman la entrega de ropa de trabajo y elementos de higiene vinculados con la protección del coronavirus, como barbijos y alcohol en gel.

Las protestas se llevan adelante en los accesos de los supermercados mayoristas, "permitiendo la normal actividad de las firmas en todos los locales", indicaron.

