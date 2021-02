Protestarán en el Monumento por los incendios en El Bolsón

En la convocatoria también marcaron que se respetará el protocolo de seguridad en el marco de la pandemia de coronavirus, con uso obligatorio de tapaboca, alcohol en gel y distancia social.

Este martes, desde la zona afectada, el secretario de Control y Monitoreo Ambiental de la cartera ambiental nacional, Sergio Federovisky, declaró que "algunos de los focos del incendio" forestal que se inició el 24 de enero pasado en Cuesta del Ternero "están contenidos, no controlados", al participar en una conferencia de prensa en la localidad andina de El Bolsón junto a autoridades provinciales y locales.

"Creo que seria una irresponsabilidad decir que (el fuego) está controlado, porque el control implicaría que la situación no va a volver a crecer y no sabemos, no podemos decir que eso no vaya a ocurrir", señaló Federovisky.

En tanto, el ministro del área, Juan Cabandié, agradeció este martes a la tarde por Twitter "a los 148 brigadistas del SNMF, @ParquesOficial, de Catamarca, Córdoba, Jujuy y Neuquén; que componen la dotación que maniobra sobre los focos activos y evita la propagación de los mismos para el fin de este #ecocidio".

Los combatientes "se movilizan en dos autobombas y arribarán hoy (ayer) por la tarde para reforzar los esfuerzos en el combate al fuego a primera hora de mañana (hoy)".