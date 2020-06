En ese sentido, el Jefe de Gabinete ejemplificó que se podrá desplazar para reuniones de Neuquén a Plottier o a Centenario, dado que están dentro del mismo departamento de Confluencia. Lo mismo será en otros departamentos de la provincia, pero recordó que no está habilitado el tránsito interdepartamental.

Además, recordó que las franjas horarias comerciales se mantendrán de 8 a 20 y para las reuniones sociales podrán extenderse hasta las 22 y enfatizó en la prohibición de circulación de los domingos.

“Esto es dinámico. Han pasado 18 provincias a esta fase de distanciamiento, muchas van a tener que volver al aislamiento, esperemos que no estemos entre ellas. Vamos a seguir teniendo casos positivos, con más circulación, más gente en la calle, ahora con reuniones los riesgos se incrementan”, sostuvo González en diálogo con LU5.

El ministro apeló a la responsabilidad de los neuquinos, que en las reuniones no comparta el mate, ni vasos ni utensilios. Al tiempo que subrayó que el barbijo o tapaboca sigue siendo de uso obligatorio en la provincia y al igual que el distanciamiento de dos metros, de lo contrario se les aplicará multas.

El jefe de Gabinete sostuvo que seguirán incorporando actividades deportivas individuales, entrenamientos individuales de actividades que se juegan en grupo. En tanto que recordó que las actividades deportivas están limitadas por protocolos a los ejidos. Aunque adelantó que, en los próximos días, podrían anunciar la amplitud de los ejidos a los departamentos.

“Confiamos en el pueblo neuquino, en su responsabilidad en su sentido común, si no vamos a tener que volver atrás. La cuarentena quedó atrás, no se eliminó. Seamos responsables para no volver a la fase de aislamiento”, destacó González e indicó: “El virus sigue mandando recordatorio, como ayer”, en alusión a los cinco contagios de coronavirus luego de una semana sin casos positivos.

