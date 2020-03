Según se explicó, se trata de un terreno de una superficie aproximada de 977 metros cuadrados que se destinará a la construcción de un salón de usos múltiples para desarrollar actividades sociales, culturales, y habilitar una radio comunitaria.

La Sociedad Vecinal barrio Provincias Unidas, por su parte, deberá cumplir con una serie de obligaciones. Por ejemplo, el bien cedido no podrá tener otro uso que no sea el autorizado en la ordenanza, por lo cual no podrá alterar el destino del mismo ni hacer modificaciones de ninguna naturaleza, sin previo consentimiento de la Municipalidad de Neuquén.

También deberá hacerse cargo de los gastos de infraestructura, agua corriente, luz, gas, cloacas y asfalto, y el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que pudieran gravar el inmueble.

Asimismo la Vecinal deberá constituir un seguro de responsabilidad civil, estableciendo como beneficiario a la Municipalidad.

