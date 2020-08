Proyecciones de pandemia

Cómo es posible pensar en la pospandemia cuando aún no salimos de la misma pandemia? La pregunta está directamente relacionada con la ansiedad que hoy tienen los políticos: y es la de proyectarse a futuro y olvidar, por un rato, todo este descalabro que está dejando el coronavirus, desde lo sanitario y económico, que no se va a solucionar de un año para el otro. La semana pasada, un empresario local graficó bien la situación que atraviesan algunas pymes neuquinas, las más afectadas por el descenso de la facturación durante la pandemia: “La pelea está perdida, pero si te bajás del ring, es peor, no volvés a pelear más”. Ayer, otro colega sugirió lo mismo, aunque en tono más dramático. “Me gustaría volver a la lona, porque del ring ya nos sacaron y la pelea no la ganamos más”, describió. Mientras tanto hoy se vive en una suerte de mediatismo y proyecciones futuras para pasar el tiempo y las penas. Se habla de obras, de dinero, de financiamiento en millones de pesos cuando aún quedan muchos proveedores y empresarios por cobrar obras atrasadas, en algunos casos, con bonos. Ayer en el Paseo de la Costa, se hicieron varios “relanzamientos” de obras viales, entre ellas la Ruta 23 y el puente del Malleo, una obra que está inconclusa y hoy con serio riesgo de perderse por la crecida de los ríos. Hay un sector en la provincia que aún está difuso en el crecimiento y en la construcción. Hasta ahora, los planes más firmes se seguirán con fondos de Nación y con financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina para la red vial de Vaca Muerta y demás tramos provinciales. Las gestiones llevan tiempo y mientas tanto hay que “parar la olla” en una cadena de pagos que está virtualmente quebrada.