Puso S.O.S en la nieve de Alaska, apareció un helicóptero y se salvó

Steele creía que Phil, su perro labrador color chocolate de 6 años, había salido antes que él. O que incluso había salido con él. Pero no. "No hubo palabras para expresar ese dolor; fue solo, solo un grito. Un grito visceral -no de rabia, ni de tristeza- . Fue todo lo que pude expresar, solo un grito", recordó.

Sin cabaña y tras el dolor por la muerte de su perro, el hombre tuvo que afrontar la realidad y ver qué era lo próximo que tenía que hacer para poder sobrevivir. El pueblo más cercano estaba a más de 30 kilómetros y dadas las condiciones meteorológicas y del terreno era imposible y suicida moverse.

Una vez que armó una carpa y recuperó algunas latas de comida, planificó los pasos que daría para salvarse. Lo más importante era no gastar mucha energía. Por esta razón, la mayor parte del tiempo la pasó durmiendo y tratando de salir lo menos posible.

Sin embargo, en un momento la nieve llegó a cubrir la entrada de la carpa hasta una altura de un metro y medio. En ese momento, ya con muchos días encima, pensó en qué momento su familia y amigos iban empezar a preocuparse por él y pedir ayuda.

Luego de estar 20 días atrapado, los amigos de Steele llamaron a la policía de Alaska para ver qué ocurría con él. Y así fue como un helicóptero dio una vuelta por allí y pudo socorrerlo. Tras el rescate, Steele dijo que abandona su vida huraña en Alaska y se muda a Salt Lake City, Utah, donde vive su familia. "Ellos tiene un perro. Y eso será como un terapia", señaló.

¿Cómo hizo para poder sobrevivir?

Aislado, sin luz eléctrica, sin celular, sin poder avisarle al mundo que él estaba ahí, en medio de la nieve y de la nada. Pero, ¿cómo hizo este hombre para poder sobrevivir hasta que un helicóptero lo divisó y posteriormente lo rescató? Cuando el fuego de la cabaña se consumió, Steele pudo rescatar algunas latas de comida y unos frascos de mantequilla de maní. Los alimentos, si solo comía dos veces por día, podían durar hasta 30 días. “Lo que pasó fue que la mitad de las latas se abrieron por el calor y el humo circuló dentro de ellas. Entonces la comida que había en ellas sabía a quemado”, contó. De todos modos, la necesidad lo llevó a comerlas igual, más allá del mal sabor. Durante las primeras dos noches durmió en una especie de iglú que construyó. Una vez que las brasas de la madera con las que estaba construida la cabaña se extinguieron, pudo rescatar algunas lonas y unas tablas con las que pudo hacer una improvisada carpa. Y fue esa carpa la que lo ayudó a protegerse del frío hasta que finalmente lo pudieron rescatar. Había perdido varios kilos, por supuesto.

